Diga adeus ao WhatsApp, alguns celulares deixarão de receber suporte a partir de abril

WhatsApp é o aplicativo de mensagens instantâneas mais utilizado no mundo e há muitos anos tem tentado competir, mas muitos aplicativos ficam para trás. No entanto, apesar de sua hegemonia global, muitos celulares não poderão mais usar este aplicativo a partir de abril.

A tecnologia avança cada vez mais rápido e "estar na vanguarda" já não significa destacar-se entre os demais, agora trata-se de estar atualizado em termos de atualizações e um funcionamento correto.

A Meta tem estado implementando atualizações em todas as suas plataformas de forma mais constante e para alguns usuários isso é irritante, no entanto, sua intenção é afastar todos esses bots ou cibercriminosos que tentam roubar dados de forma remota.

Por que o WhatsApp deixará de funcionar?

O WhatsApp deixará de oferecer suporte a milhões de celulares em todo o mundo, pois nos sistemas operacionais antigos não é mais sustentável enviar atualizações de segurança e, portanto, o Meta não pode manter um nível de segurança ideal para esses dispositivos.

Em quais celulares o WA deixará de funcionar?

As marcas Samsung, LG, Huawei, iPhone, Sony e Lenovo são as mais afetadas. Dispositivos com versões anteriores ao Android 5.0 serão afetados, assim como dispositivos Apple lançados antes de 2016, ou seja, aqueles com mais de sete anos de idade. A lista é:

Samsung

Núcleo da Galáxia

Galaxy Tendência Lite

Galaxy Ace 2

Galaxy S3 mini

Galaxy Trend II

Galaxy X capa 2

LG

Optimus L3 II Dual

Optimus L5 II

Optimus F5

Optimus L3 II

Optimus L7II

Huawei

Huawei Ascend Mate

Ascend G740

Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

Wiko Cink Cinco

Wiko Darknight

Archos 53 Platina

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 6S, SE e 6S Plus.