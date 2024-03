Assim soa a mão cósmica fantasmagórica que a NASA descobriu a 16 mil anos-luz da Terra

O último trimestre de 2023 registrou diferentes e interessantes descobertas nos arredores do universo, pela NASA. Uma delas foi a maravilhosa mão cósmica fantasmagórica, uma incrível estrutura composta por uma série de processos químicos, que tem a forma dos ossos da palma de uma mão aberta.

Os focos da NASA, através do Observatório Internacional de Raios-X, Chandra, continuam a registar dados desta maravilhosa estrutura. E agora, graças à iniciativa de um grupo de cientistas, foi adicionado som a esta região.

A mão cósmica fantasmagórica (como a NASA a chama) na verdade se chama MSH 15-52. É uma nuvem de partículas energizadas expelidas de uma estrela morta e colapsada. Esta imagem inclui raios X do Imaging X-ray Polarimetry Explorer, ou IXPE, (roxo), bem como do Chandra (laranja, verde e azul), diz a agência espacial em uma revisão de seu site oficial.

Recomendados

Estes dados foram combinados com dados infravermelhos do Dark Energy Plane Survey 2 (vermelho e azul). Em áudio, a varredura vai de baixo para cima. O brilho dos dados do Chandra da nuvem foi convertido em sons ásperos semelhantes a cordas, enquanto a onda expansiva é representada por uma variedade de tons de ruídos semelhantes aos fogos de artifício, acrescenta a NASA em um vídeo que explica tudo o que acontece na mão cósmica.

Os dados do IXPE são ouvidos como sons semelhantes ao vento. Os dados infravermelhos são atribuídos a tons musicais de um som de sintetizador. A curva de luz, ou brilho ao longo do tempo, do núcleo colapsado da estrela morta é ouvida em pulsos que ocorrem quase 7 vezes por segundo, como acontece nos dados originais, concluiu a agência espacial.

A nebulosa que forma este remanescente de supernova é o produto de uma explosão impressionante que ocorreu há cerca de 1.500 anos. As estimativas dos cientistas indicam que o evento catastrófico ocorreu devido a uma estrela massiva que esgotou seu combustível nuclear.

Essa explosão foi tão poderosa que enviou ondas de choque através do espaço, que interagiram com o material circundante para formar a nebulosa.

A mão fantasmagórica (Crédito: NASA/MSFC)

MSH 15-52 é uma das nebulosas de vento de pulsar mais brilhantes e extensas conhecidas. Um pulsar é um tipo de estrela de nêutrons que gira rapidamente. A nebulosa é alimentada pelo vento de partículas de alta energia que emana do pulsar.

A imagem foi capturada pelo telescópio de raios X Chandra, um projeto liderado pela NASA há cerca de 24 anos.