Apple lançará uma nova geração de tablets iPad em algumas semanas

Finalmente parece que a Apple está prestes a atualizar sua linha de tablets iPad após meses de rumores e relatórios não confirmados. Esta é uma situação urgente, pois na realidade esta linha de produtos está há algum tempo sem novidades ou melhorias.

Desde o final do ano passado de 2023, surgiram relatos mais aparentemente sólidos e confiáveis que apontavam para um lançamento iminente desta nova geração no início deste trimestre. Estamos agora a meio de março e parece que isso simplesmente não vai acontecer.

O novo iPad Pro Foto: Apple

Mas agora surgiu um novo relatório, mais sólido do que os anteriores, onde as informações indicam que tecnicamente estaríamos a algumas semanas de a Apple nos mostrar uma nova, urgente e necessária linha de produtos alinhados.

Passou quase um ano e meio desde a última vez que a empresa revitalizou esses tablets e agora é hora de fazer renascer este gadget.

Os novos iPads estariam chegando em muito breve

Os fãs dos tablets da Apple estão prestes a receber uma boa notícia. Após uma longa espera desde o último lançamento em outubro de 2022, Mark Gurman, especialista em vazamentos dessa empresa para o renomado veículo de comunicação Bloomberg, afirma em seu mais recente relatório de Newsletter que a primavera de 2024 será o momento escolhido pela empresa para finalmente apresentar seus novos iPads.

De hecho, Gurman va un paso más lejos y en su ronda de revelaciones llega al grado de afirmar que la presentación de estos dispositivos podría tener lugar a finales de este mismo mes de marzo.

Ao redigir a presente nota, estamos praticamente na metade deste mês, então poderia ser questão de dias para conhecer a nova geração de tablets.

Gurman já havia adiantado no início do ano que a Apple lançaria novos modelos para o MacBook Air e o iPad, confirmando os relatórios compartilhados no final de 2024.

A parte suculenta e interessante é que a primeira parte da previsão se cumpriu no início de março com o lançamento do MacBook Air com processador M1. Assim, agora, todas as atenções estão voltadas para a renovação da popular linha de tablets.

Na teoria, a qualquer momento Tim Cook e os rapazes de Cupertino lançariam os detalhes oficiais de uma futura apresentação, onde o iPad Pro e o Air seriam os grandes protagonistas da keynote.

As novas versões do iPad e do iPad mini, por sua vez, são esperadas para o final do ano e provavelmente nem serão mencionadas na apresentação.

Um dos grandes atrativos dos novos iPad Pro seria a incorporação de telas OLED, uma tecnologia que oferece maior precisão de cor, melhor contraste e menor consumo de energia do que as atuais telas mini-LED do modelo de 12,9 polegadas.

Na verdade, os rumores também apontam para um aumento no tamanho da tela para cada modelo. Além disso, especula-se que o processador M3 será incluído, juntamente com uma maior capacidade de armazenamento de até 4 TB no modelo Pro.

Com mais de um ano de espera desde o último lançamento, a questão é se as novidades serão suficientes para justificar a nova geração do iPad.

A linha de iPads, em geral, não tem passado por grandes mudanças nos últimos anos, mas é um fato que sua comunidade está ansiosa por um novo modelo.

Agora só nos resta esperar que a data oficial de apresentação seja finalmente confirmada e conhecer todos os detalhes.