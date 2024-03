Apple finalmente estaria dando o passo para entrar no mercado de inteligência artificial

O iPhone 14 Pro Max foi coroado como o smartphone mais vendido na primeira metade do ano de 2023, e a Apple recentemente causou alvoroço ao revelar o design futuro do iPhone 16. No entanto, em um mundo cada vez mais dominado pela inteligência artificial, é surpreendente que a empresa ainda não tenha lançado sua própria ferramenta nesse campo.

Segundo relatos da Bloomberg, a Apple estaria trabalhando em diversas ferramentas de inteligência artificial projetadas para os sistemas operacionais iOS e MacOS. Apesar do sucesso de vendas de modelos como o iPhone 14 Pro e o iPhone 15 Pro, a empresa busca consolidar sua posição no mercado de IA competindo com gigantes do setor como OpenAI, Google e Microsoft, esta última com sua ferramenta Github Copilot.

As fontes indicam que a empresa sediada na Califórnia está desenvolvendo inteligência artificial voltada para a codificação, como parte de sua estratégia de expansão do XCode, a ferramenta de desenvolvimento de software da Apple. Essa integração de IA tem como objetivo melhorar a eficiência do trabalho dos engenheiros de software que criam aplicativos para os dispositivos da empresa.

Além disso, de acordo com os relatórios da Bloomberg, a Apple planeja usar inteligência artificial para oferecer uma experiência ainda melhor aos seus usuários. Uma dessas funções seria a capacidade de criar listas de reprodução no aplicativo de música Apple Music usando informações coletadas pela IA.

O CEO da Apple, Tim Cook, mencionou anteriormente os planos da empresa de incorporar inteligência artificial aos seus produtos. “Temos algumas coisas com as quais estamos incrivelmente entusiasmados, das quais falaremos mais tarde este ano”, disse Cook. Ele acrescentou que mais informações serão reveladas assim que essas potenciais ferramentas de IA estiverem prontas para serem lançadas.

Com o sucesso de modelos anteriores como o iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max, assim como a linha do iPhone 15 e o próximo lançamento do iPhone 16, a Apple busca expandir ainda mais seu domínio no mundo da tecnologia. A inteligência artificial é um campo em que o gigante digital não pode ficar para trás, especialmente quando seus principais concorrentes se destacam com suas próprias ferramentas de IA.

Embora a Apple não tenha revelado detalhes específicos sobre as ferramentas de inteligência artificial que planeja lançar no mercado, espera-se que forneça mais informações na Conferência Mundial de Desenvolvedores, um evento anual organizado pela própria Apple durante o mês de junho.