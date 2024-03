A SpaceX celebra seu 22º aniversário com uma foto curiosa de Elon Musk segurando maracas

A alegria é total para Elon Musk e a SpaceX. Após dois testes que terminaram em explosões, a Starship decolou para o espaço e retornou com segurança à Terra, nesta quinta-feira, 14 de março de 2024, coincidindo com o aniversário da empresa aeroespacial do magnata sul-africano.

As imagens da Starship entrando na Terra, em um brutal mergulho pela atmosfera que foi registrado em vídeo, deveriam ser suficientes para a celebração. No entanto, a SpaceX decide adicionar um toque de festa épica com uma imagem curiosa de Elon Musk, de 2002, quando a empresa estava apenas começando seu primeiro ano na indústria espacial.

Esta foto parece ser do dia em que a empresa foi fundada, quando para celebrar a inauguração, trouxeram mariachis para o escritório. Elon Musk se divertiu como nunca e até pegou algumas maracas para dançar e cantar com os músicos que tocavam o típico estilo mexicano.

Um post do jornalista John Erlichman, em sua conta do X, mostra a comparação entre como era a SpaceX em seus primeiros dias de operação em 2002 (com Elon Musk, o mariachi e as maracas) e como está hoje, logo após o funcionamento bem-sucedido da nave espacial que levará a humanidade de volta à Lua e possivelmente a Marte em alguns anos.

A terceira foi a vencida para a SpaceX

A Starship voltou aos testes de voo integrados com o que foi o seu terceiro lançamento a partir da Starbase no Texas, após duas explosões violentas. Elon Musk e os representantes da empresa disseram na época que esses contratempos estavam dentro dos planos e que certamente iriam corrigi-los. E, de fato, conseguiram.

"Vou levá-los para Marte", disse Elon em sua conta do X.

"Embora não tenha ocorrido em um laboratório ou em um banco de testes, foi definitivamente um teste. O que conseguimos neste voo fornecerá dados inestimáveis para continuar o desenvolvimento rápido da Starship", disse a SpaceX em um comunicado em seu site oficial.

A empresa lista uma série de conquistas que ocorreram neste lançamento. E que talvez tenham sido ofuscadas pelo simples fato de a nave não ter explodido. A seguir, compartilhamos o que a empresa disse em seu site.