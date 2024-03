A nova IA do Google vai jogar videogame com você... Mas não se preocupe, ela não quer te vencer

DeepMind A nova IA do Google Deepmind jogará videogames com você... Mas fique tranquilo, ela não quer ganhar

O Google DeepMind deu um passo à frente na evolução da inteligência artificial com o lançamento de SIMA, um agente de IA projetado para aprender habilidades de jogo e jogar mais como um humano do que como uma IA convencional. SIMA, que significa Scalable, Instructable, Multiworld Agent, atualmente está na fase de pesquisa, mas promete revolucionar a forma como interagimos com os videogames.

Ao contrário das IA tradicionais que buscam ganhar o jogo a todo custo, SIMA se concentra em executar o jogo de maneira mais humana e adaptativa, seguindo instruções em vez de simplesmente seguir um conjunto de algoritmos predefinidos. Esse enfoque o torna ideal para se integrar como outro jogador em um grupo, em vez de competir contra ele.

SIMA foi testado em alguns jogos populares

Para treinar o SIMA, o Google trabalhou em colaboração com oito desenvolvedores de jogos líderes, incluindo Hello Games, Embracer, Tuxedo Labs e Coffee Stain, entre outros. Com jogos como No Man’s Sky, Teardown, Valheim e Goat Simulator 3, o SIMA aprendeu conceitos básicos de jogos, desde a manipulação de objetos até a navegação em ambientes 3D.

Recomendados

A equipe de pesquisa do Google focou em jogos com jogabilidade aberta, como o Goat Simulator, para ensinar o SIMA a se adaptar a situações imprevisíveis e realizar ações espontâneas. Usando um ambiente Unity, gravações de jogadores humanos e técnicas de aprendizado de máquina, o SIMA desenvolveu cerca de 600 habilidades básicas até o momento.

Embora o SIMA ainda não consiga realizar tarefas tão complexas como encontrar recursos e construir acampamentos, seu potencial é promissor. Com modelos de IA mais avançados, espera-se que o SIMA possa realizar ações mais sofisticadas e se tornar um membro valioso em qualquer grupo de jogo.

Embora ainda seja cedo para prever o impacto exato do SIMA na indústria de videogames, sua capacidade de jogar de forma mais humana e adaptativa pode ter implicações significativas no design e na experiência de jogo. Com o tempo, o SIMA poderia transformar a forma como interagimos com os jogos e abrir novas possibilidades na inteligência artificial para jogos.