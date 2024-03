Impreciso e pesado: parte das críticas de Mark Zuckerberg à Apple Vision Pro

A batalha pela dominação do mercado da realidade aumentada está em pleno andamento, com Meta e Apple competindo pela supremacia neste campo emergente. Enquanto a Meta tem mantido um monopólio por alguns anos, a Apple lançou as Vision Pro para enfrentá-la, desencadeando uma intensa rivalidade na indústria tecnológica. E claramente, Mark Zuckerberg saiu em defesa do seu produto com unhas e dentes.

A proposta do Meta com o Quest Pro

Há alguns anos, o Meta lançou as Quest Pro, uns óculos de realidade aumentada voltados principalmente para o mercado empresarial, com um preço próximo de 1.800 euros. No entanto, este produto não conseguiu atrair muita atenção devido à falta de aplicativos interessantes que o respaldassem.

Por outro lado, as Vision Pro da Apple oferecem uma proposta semelhante, embora sejam percebidas como um híbrido entre um dispositivo profissional e um de entretenimento doméstico. No entanto, seu preço elevado, a partir de 3.500 dólares, as posiciona como um produto de nicho, mesmo para empresas.

Mark Zuckerberg e as críticas à Vision Pro

O CEO do Meta, Mark Zuckerberg, tem criticado repetidamente as Vision Pro nas últimas semanas, indicando sua preocupação com a concorrência. Embora as Vision Pro tenham recebido boas críticas e ofereçam experiências superiores em realidade aumentada em comparação com as Quest, a diferença de preço é significativa.

Em Threads, ele apontou: " "Não acredito que estejamos dizendo que os dispositivos são iguais. Estamos dizendo que o Quest é melhor. Se nossos dispositivos pesarem tanto quanto os deles em 3-5 anos, ou tiverem o desfoque de movimento que eles têm, ou a falta de precisão nas entradas, etc., então isso significa que teremos retrocedido significativamente".

Zuckerberg afirmou que as Quest são superiores às Vision Pro, embora não especifique se está se referindo às Quest 3, Quest Pro ou à plataforma em geral. No entanto, ele reconhece algumas limitações técnicas das Vision Pro, ressaltando que a Meta aspira a oferecer dispositivos com melhor desempenho no futuro.

Embora o Meta critique as Vision Pro, a Apple conseguiu se destacar em termos de experiência de software e interface. Embora ainda seja cedo para comparar as Vision Pro com as Quest em termos de usuário, a competição entre as duas empresas promete se intensificar nos próximos anos, com consequências ainda incertas para o mercado de realidade aumentada.