Google Maps estreia uma atualização que mudará como você se desloca

Sem dúvida, o Google Maps se tornou um dos nossos indispensáveis no dia a dia. Seja no carro, de bicicleta ou simplesmente a pé, o aplicativo do Google é um grande aliado na hora de chegar ao nosso destino. No entanto, um dos problemas mais comuns ao usar essa ferramenta é a imprecisão da orientação de sua bússola. Nesse sentido, a empresa anunciou uma melhoria significativa na precisão da orientação através de uma nova API para o ecossistema Android.

Esta nova API, chamada de “provedor de orientação fundida” (POF), promete substituir o atual vetor de rotação do Android, que às vezes tem dificuldade em fornecer uma orientação confiável em aplicativos.

Claramente, esta melhoria surge como resposta aos comentários e críticas sobre as falhas de orientação do mapa, que às vezes até podem nos levar a lugares incorretos.

Recomendados

O Google anunciou uma nova solução de orientação de dispositivos para desenvolvedores de mapas Android chamada API Fused Orientation Provider (FOP) nos serviços Play. Esta API tem como objetivo fornecer capacidades de orientação de dispositivos mais consistentes e de alto desempenho em diversos dispositivos. #Google #orientação pic.twitter.com/MHSJbuaMs6 — Derenik Babayan (@BabayanDerenik) 12 de março de 2024

Atualização no Google Maps

De acordo com os rumores, o desenvolvimento desta API "FOP" integrará dados do acelerômetro, giroscópio e magnetômetro, fundindo essas três medições para fornecer uma orientação mais precisa e coerente em todos os dispositivos Android.

Além disso, de acordo com o blog oficial, a implementação unificada do FOP vai melhorar o desempenho e a consistência dos Mapas, incluindo "compensação para a declinação magnética local e ajustes para sensores de menor qualidade".

Assim, a API "FOP" foi projetada para que sua implementação seja simples para os desenvolvedores, mantendo uma estrutura semelhante ao vetor de rotação atual. A razão? Facilitar a adaptação por parte dos criadores de aplicativos e garantir que todos os usuários do Google Maps no Android se beneficiem de uma orientação mais confiável.

No entanto, essa melhoria estará disponível gradualmente em dispositivos que tenham o Google Maps atualizado para sua última versão e que tenham Android 5 (Lollipop) ou superior.