Fotos do TikTok? Em que consiste a nova plataforma que promete ser a concorrência do Instagram

A sede do TikTok Inc. em Culver City, Califórnia, em 17 de março de 2023. (Foto AP /Damian Dovarganes) AP (Damian Dovarganes/AP)

O TikTok planeja lançar um novo aplicativo focado na publicação de conteúdo em formato de fotografia. Dessa forma, os usuários poderão compartilhar suas imagens de maneira semelhante a outros aplicativos como o Instagram, conforme mostra seu código interno.

A rede social de propriedade da ByteDance é conhecida por ser uma plataforma projetada para compartilhar vídeos curtos no formato vertical. A ideia é que os usuários passem de um para outro deslizando na tela, em um sistema adaptado para visualização em smartphones.

No entanto, atualmente o TikTok também possui uma opção na qual os usuários podem publicar fotografias, que são exibidas no feed como um vídeo. Além disso, permite compartilhar várias fotos ao mesmo tempo. Dessa forma, é possível deslizar para a esquerda ou direita para passar de uma para outra, como nos carrosséis de imagens do Instagram.

Apesar disso, a empresa planeja se aventurar mais precisamente em aplicativos de fotografia. Com o lançamento de uma nova plataforma de TikTok Photos, será possível compartilhar suas imagens de forma semelhante à rede social Instagram da Meta.

Já é uma realidade?

O meio de comunicação TheSpAndroid compartilhou isso, descobrindo esta nova plataforma de fotos através da análise do código do APK (Android application package) da versão 33.8.4 do TikTok, onde aparecem linhas relacionadas com a nova aplicação.

Especificamente, as cadeias de código se referem ao novo aplicativo com o nome TikTok Photos, e explicam como os usuários poderão publicar suas imagens na plataforma e compartilhar o conteúdo com outras pessoas.

Apareceram linhas de código indicando que os usuários poderão sincronizar suas postagens do TikTok com o novo aplicativo de fotos. Essa função será opcional, pois terá que estar ativada para que o conteúdo possa ser sincronizado. "Se o interruptor estiver ativado, sincronizaremos suas fotos públicas com o novo aplicativo", detalha o código.

Também é especificado que o aplicativo TikTok Photos “será lançado em breve” e é descrito como uma plataforma com a qual a empresa espera ajudar os usuários a “ganhar novas audiências”.