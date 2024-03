Estudo científico lista os 5 dispositivos eletrônicos mais perigosos

Um site de vendas de dispositivos eletrônicos embarcou em um estudo para identificar os cinco dispositivos mais perigosos que poderiam causar lesões aos clientes ou usuários. A análise revelou uma alta porcentagem de acidentes incomuns causados por smartphones.

Cuidado, não estamos falando de acidentes automobilísticos de um motorista que olha para o celular. Estamos falando de incidentes que acontecem com uma pessoa deitada com o celular na mão. Embora o uso de smartphones não seja o mais perigoso em termos de eletrônicos, ele registra uma porcentagem elevada no ranking encontrado pelo estudo.

De acordo com uma resenha do Andro 4 All, o estudo foi realizado pela equipe da Decluttr, um site de vendas de equipamentos eletrônicos. O estudo se concentra apenas no território dos Estados Unidos, mas nos dá uma ideia de como esses mesmos números poderiam ser extrapolados para o resto do mundo.

Com base em dados do Sistema Nacional de Vigilância Eletrônica de Lesões (NEISS), descobriram que o dispositivo eletrônico mais perigoso é a televisão, causando 30% dos acidentes. Em segundo lugar, com 23%, estão os celulares.

No entanto, o site mencionado anteriormente enfatiza que a posição dos postos de trabalho mudará no futuro imediato. Eles descobriram que a quantidade de acidentes com televisores diminuiu em 69%. O estudo conclui que isso se deve ao fato de que todos os dias são produzidas telas muito mais leves e fáceis de manusear para aqueles que lidam com esses aparelhos.

No entanto, no caso dos celulares, as lesões não diminuíram nos últimos anos. Pelo contrário, aumentaram em 28%.

O acidente mais comum, por mais insólito que pareça, é o celular caindo no rosto do usuário que o manipula enquanto está deitado.

Outros dispositivos eletrônicos que podem ser perigosos de acordo com o estudo.