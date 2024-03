Cirurgiões usam um Apple Vision Pro para realizar uma cirurgia: poderia revolucionar o setor médico?

Por momentos não sabemos o que pensar sobre o Apple Vision Pro, o visor de Realidade Mista da turma de Cupertino que tem mostrado ser um dispositivo com muito potencial, mas que ainda tem um longo caminho a percorrer para aprimorar sua operacionalidade.

Alguns relatórios anteriores compartilhados aqui mesmo afirmam que levaria cerca de quatro gerações para que o dispositivo atingisse seu estado ideal, então o modelo atual de lançamento poderia ser considerado praticamente um kit de desenvolvimento em muitos aspectos.

Imagen: Reddit | Vários usuários no Reddit e nos fóruns de suporte da Apple estão começando a relatar fraturas espontâneas no vidro de seu Vision Pro

À medida que foram acumulando relatórios de alguns usuários, compradores precoces do dispositivo assim que foi lançado, que se depararam com a surpresa de que o vidro de seu Apple Vision Pro está se quebrando sem motivo aparente.

É no meio deste cenário de relativa incerteza que surgiu uma notícia encorajadora para Tim Cook e sua equipe, já que o dispositivo encontrou um novo e promissor uso no campo da medicina.

Apple Vision Pro torna-se um instrumento cirúrgico: médicos do Reino Unido o utilizam como ferramenta de apoio em cirurgias

Para surpresa de alguns, a tecnologia de Realidade Mista agora está entrando no setor médico do Reino Unido com a primeira operação assistida pelo Apple Vision Pro. Este dispositivo, avaliado em US$ 3.500 mil, tem gerado controvérsia devido ao seu alto preço, mas seu potencial no ambiente empresarial e profissional, especialmente em salas de cirurgia, pode ser revolucionário.

De acordo com um relatório do Daily Mail, durante uma recente cirurgia na coluna vertebral no Hospital Privado Cromwell de Londres, uma enfermeira instrumentista usou seu Vision Pro para colaborar com o cirurgião.

O dispositivo permitiu-lhe preparar a sala de cirurgia, monitorizar o procedimento e selecionar as ferramentas adequadas durante a intervenção médica, resultando na primeira operação no Reino Unido a utilizar esta tecnologia inovadora.

Imagem: WIRED | O headset Apple Vision Pro Mixed Reality terá poucos aplicativos nativos, mas pelo menos já roda jogos de Game Boy

Cabe ressaltar que o visor não foi utilizado pelo cirurgião principal e acabou sendo uma ferramenta de apoio para parte da equipe de assistência na intervenção cirúrgica. Portanto, seu uso e intervenção foram relativamente limitados.

Para a intervenção, de acordo com um comunicado de imprensa oficial sobre o evento, foi utilizado um software especial desenvolvido pela empresa americana eXeX, que já desenvolveu programas semelhantes para o HoloLens da Microsoft.

"Elimina o erro humano e as suposições. Dá confiança na cirurgia". É o que afirma Suvi Verho, enfermeira instrumentista principal do Hospital Independente de Londres após sua experiência com o uso do visor.

Este programa oferece às enfermeiras e técnicos acesso holográfico e sem contato à configuração cirúrgica e aos guias de procedimento a partir do campo estéril da sala de cirurgia.

Imagen: Apple Cast | Apple Vision Pro

Além disso, este software registra cada etapa da operação e permite compará-la com outros procedimentos realizados por outros cirurgiões.

Este marco no Hospital Privado Cromwell de Londres abre as portas para um futuro onde a Realidade Mista poderia transformar o setor graças ao uso desses programas com interfaces holográficas.

Mas é ainda muito cedo e será necessário realizar alguns testes adicionais.