Bill Gates alerta sobre uma nova mudança em nossa vida cotidiana que ainda não percebemos

Bill Gates é o empresário que co-fundou a Microsoft e que atualmente está nas notícias por ser um reconhecido multibilionário. Ele também aproveita seu tempo livre para publicar suas reflexões em um blog pessoal, no qual fala sobre temas como veículos autônomos, crise social e o avanço da tecnologia de inteligência artificial.

Nesse contexto, o bilionário publicou há algum tempo uma nova “previsão” sobre o futuro dos avanços tecnológicos, o que ele chama de “uma nova era” e que, segundo ele, trará consigo uma mudança em escala global, então a sociedade deve começar a se preparar para os desafios e oportunidades que aos poucos estão se tornando realidade.

A previsão de Bill Gates

Segundo o magnata, atualmente estamos à beira de entrar em uma era autônoma, uma fase de inovação e adaptação tecnológica que remodelará a forma como vivemos e trabalhamos.

"Estamos nos primeiros dias da era autônoma. Estou ansioso para ver as novas possibilidades", destaca no seu texto, ressaltando os constantes avanços no desenvolvimento tecnológico e a importância de aperfeiçoar algoritmos. Mas, o que ele quer dizer com entrar em uma nova era? Fácil: Veículos autônomos."

"Conseguimos enormes avanços nos veículos autônomos, ou AVs, nos últimos anos, e acredito que alcançaremos um ponto de virada na próxima década. Quando isso acontecer, os AVs mudarão o transporte de forma tão dramática quanto o PC mudou o trabalho de escritório. Grande parte desse desenvolvimento tem sido possível graças aos avanços feitos em inteligência artificial em termos mais gerais", diz Gates.

O impacto da inteligência artificial em diversos setores, especialmente na mobilidade e no transporte, é uma das principais preocupações do sexagenário.

A esse respeito, também prevê que o transporte de longa distância e os serviços de entrega serão os primeiros a experimentar essa mudança, enquanto os veículos de passageiros seguirão seus passos mais adiante, beneficiando a redução de acidentes causados por humanos.

Mas além da mobilidade, Gates também vislumbra um futuro promissor no que diz respeito à educação. Por exemplo, ele antecipa a criação de sistemas capazes de ensinar a ler e escrever em apenas 18 meses, o que poderia democratizar o acesso à educação.