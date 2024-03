A NASA enviará nova mensagem da humanidade para o espaço

A NASA está finalizando os últimos detalhes para o lançamento da nave espacial Europa Clipper, que viajará até a lua Europa, de Júpiter, em outubro deste ano.

Acredita-se que Europa (lua de Júpiter) tem uma crosta de gelo na superfície e água em sua forma mais líquida abaixo. Isso nos faz pensar que pode haver vida no interior deste corpo rochoso, e é precisamente isso que esta missão da agência espacial norte-americana vai certificar.

Seguindo a histórica tradição da NASA de enviar mensagens inspiradoras para o espaço, a agência tem planos especiais para a Europa Clipper.

Em junho do ano passado, relatamos o primeiro informe sobre o lançamento desta missão, na qual a agência nos disse que a nave levará um poema da escritora Ada Limón, juntamente com um microchip de silício gravado com mais de 2,6 milhões de nomes enviados pelo público.

Agora, a mesma NASA informa em comunicado oficial que essas mensagens terão uma característica adicional. Será enviada uma placa de metal triangular na nave espacial que honrará essa conexão com a Terra de várias maneiras.

É um disco de ouro com gráficos de ondas sonoras

Feita de tântalo metálico e com cerca de 7 por 11 polegadas (18 por 28 centímetros), a placa apresenta elementos gráficos em ambos os lados, conforme afirmado pela NASA no comunicado.

O painel voltado para fora apresenta arte que destaca a conexão da Terra com a Europa. Os linguistas coletaram gravações da palavra "água" falada em 103 idiomas, de famílias de idiomas de todo o mundo. Os arquivos de áudio foram convertidos em formas de onda (representações visuais de ondas sonoras) e gravados na placa. As formas de onda irradiam de um símbolo que representa o sinal da língua gestual americana para "água".

NASA JPL Caltech Europa Clipper

"O conteúdo e o design da placa do vault da Europa Clipper estão cheios de significado. A placa combina o melhor que a humanidade tem para oferecer em todo o universo: ciência, tecnologia, educação, arte e matemática. A mensagem de conexão através da água, essencial para todas as formas de vida como as conhecemos, ilustra perfeitamente o vínculo da Terra com este misterioso mundo oceânico que nos propomos explorar", disse Lori Glaze, diretora da Divisão de Ciências Planetárias na sede da NASA em Washington.

A Europa Clipper será lançada em outubro de 2024 e espera-se que chegue à lua de Júpiter em 2030.