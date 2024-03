Vitória inesperada e tabela embolada marcam o penúltimo final de semana da fase de pontos do CBLOL 2024

O penúltimo final de semana da fase de pontos do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) foi marcado por resultados inesperados e que movimentaram ainda mais a tabela e a busca pelos primeiros lugares da tabela, e pela última vaga entre os classificados para a próxima etapa.

Em dois dias de confrontos diretos e eletrizantes vimos de tudo acontecer, desde uma sequência de vitórias inédita para uma das equipes, a queda de rendimento de um dos times favoritos, e a vitória de uma organização que estava desacreditada na competição.

Na rodada de número 15, realizada no sábado (09), o primeiro confronto marcou a briga da paiN Gaming pelo topo da tabela ou a oportunidade da Kabum de recuperar as forças na competição. E não demorou muito para os Ninjas conseguirem encaixar um bom ritmo de jogo e atropelar completamente os Tradicionais, travando o avanço da paiN na tabela. Por outro lado, a LOUD não encontrou muitas dificuldades em superar a INTZ, que até mostrou uma boa reação, mas não conseguiu a tão sonhada vitória.

No confronto entre Vivo Keyd Stars e Liberty, vimos o improvável se tornar realidade com a vitória da Liberty para cima da VKS, que segue entre os principais times do split. Com a vitória, a Liberty faz história e emplaca uma sequência de 7 jogos sem derrotas, se firmando entre o Top 6 da competição. Mas se tem um time que pode brincar com esse sonho, esse time é a LOS, que enfrentou a FURIA em uma partida de vida ou morte. Ganhar significava manter o sonho da classificação vivo, enquanto perder dificultava ainda mais a situação da onda laranja.

A vitória da LOS veio de forma relativamente tranquila, mas de grande importância para o resultado geral. Já o último jogo do sábado não teve nada de tranquilo e foi uma disputa pegada entre RED Canids Kalunga e Fluxo. Depois de boas lutas e de uma boa execução da composição de campeões, a RED conquistou a vitória e segue na disputa pelo TOP 1.

Acabou a maré de derrotas?

Se no sábados os resultados foram mais próximos do esperado, no domingo as partidas foram capazes de deixar os “palpiteiros” completamente perplexos. Para começar, a VKS saiu na frente ao ganhar da FURIA e continuar no TOP 1 por mais uma semana.

Já o segundo jogo trouxe um confronto direto pela liderança, com a RED encarando a LOUD e sofrendo para conseguir fazer seu jogo encaixar. Sabendo punir os erros dos adversários, a verduxa conquistou a vitória para cima da matilha e seguiu dividindo a primeira colocação com a VKS.

Em outro confronto direto, mas desta vez pela sexta colocação, Liberty e LOS duelaram com objetivos opostos. Enquanto a Liberty tentava conquistar sua oitava vitória seguida, a LOS queria apenas manter o sonho da classificação vivo ao ganhar 1 ponto a mais e pra cima de um de seus adversários diretos. Ao que parece, a onda laranja não deixou o sonho escapar e acabou com a sequência de vitórias da Liberty garantindo um ponto significante.

Depois foi a vez de paiN e Fluxo se enfrentarem na Arena, e surpreendentemente a paiN não tomou conhecimento do Fluxo na partida. Com jogadas bem executadas e orquestradas o time de Fuuu e companhia passou por cima dos tradicionais e deixou a paiN em uma situação complicada e podendo perder a liderança nas últimas rodadas.

Mas o resultado mais surpreendente do dia ficou para o último jogo. A partida entre INTZ e Kabum deixou os torcedores da magnética de queixo caído depois de uma atuação impecável do atirador NinjaKiwi. Com jogadas certeiras, a INTZ conseguiu dominar a partida e marcar a sua segunda vitória na fase de pontos da competição, dando adeus a maré de derrotas, mas seguindo na lanterna da competição e atrapalhando os planos da Kabum.

As partidas do CBLOL retornam no próximo final de semana com as disputas pelas duas últimas rodadas da fase de pontos e a definição dos play-offs.