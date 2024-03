Vazam designs do iPhone 16 com uma mudança radical na forma das câmeras

Imagen: MacRumors | Imagem conceitual do iPhone 16 com câmeras de visualização vertical como um Android

O mundo dos celulares é assim, volátil. Mal tivemos tempo de desfrutar das maravilhas do mais recente dispositivo da Apple, o iPhone 15, e já há um monte de notícias sobre vazamentos do iPhone 16.

O foco de atenção dos especialistas em tecnologia está voltado para o próximo lançamento da família de celulares da gigante de Cupertino. De acordo com uma resenha do Phone Arena, o render do design da arquitetura externa do dispositivo vazou.

Isso revela uma mudança que poderia ser radical para a história das câmeras dos iPhones. A maré está se movendo na mesma direção: a nova família de iPhones 16 teria o mesmo tamanho que os iPhones 15.

No entanto, a ilha em que as câmeras traseiras se situam poderia ser mais fina, resultando em uma mudança que faria com que esta seção se parecesse muito com a do iPhone X.

"A imagem parece confirmar que o telefone terá uma câmera semelhante ao iPhone X, com câmeras principal e ultra larga alinhadas verticalmente. A unidade de flash é colocada fora do topo", relatou o site mencionado anteriormente.

Além disso, haverá dois novos botões na estrutura do celular que substituirão funções dos dispositivos atuais. O primeiro é o botão de silenciar, que fica no meio do volume; este agora será designado para o que o usuário do dispositivo desejar.

Enquanto o outro, que costumava ser usado para ligar, agora poderia ser usado para captura ou fotografias horizontais.

Outros rumores recentes sugerem que em 2024 a empresa de Tim Cook concentrará seus esforços em direcionar todos os holofotes para seu visor de Realidade Mista, o Apple Vision Pro.

Sob essa perspectiva e dinâmica, o iPhone 16 passaria quase para segundo plano, atuando de certa forma como uma ferramenta, acessório ou complemento ao novo dispositivo que seria vendido como o sucessor de última geração do smartphone.

É assim que os relatórios, que estão ganhando cada vez mais força, apontam que a empresa estaria alterando o módulo da câmera traseira do dispositivo para melhorar as capacidades de captura de vídeo espacial, o conteúdo estelar do Vision Pro.

Essa situação os teria levado agora a uma encruzilhada desconfortável, onde terão que sacrificar o design pela tecnologia complementar ao visor.