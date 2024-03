Quatro astronautas retornam para casa nesta terça-feira a partir da ISS

Seis meses depois de estarem no espaço, um total de quatro astronautas retornam à Terra da Estação Espacial Internacional da NASA (ISS em inglês). A organização norte-americana transmitirá ao vivo a manobra que está sendo realizada em conjunto com a SpaceX, para que os membros da missão Crew-7 retornem com segurança ao solo.

Apenas em 4 de março passado, as duas agências espaciais enviaram um par de astronautas na missão Crew-8 para substituir esses quatro que estão retornando. A troca de comando ocorreu com sucesso e já é hora desses quatro heróis se reunirem com suas famílias no planeta, se tudo correr conforme o planejado.

A manobra é perigosa, mas a NASA e a SpaceX estão tornando gradualmente comum os voos de ida e volta para a ISS.

As identificações dos cientistas que retornam para casa são as seguintes: "a astronauta da NASA Jasmin Moghbeli, o astronauta da ESA (Agência Espacial Europeia) Andreas Mogensen, o astronauta da JAXA (Agência de Exploração Aeroespacial do Japão) Satoshi Furukawa e o cosmonauta da Roscosmos Konstantin Borisov", conforme relatado pela Digital Trends.

Todos já saíram da Estação Espacial Internacional e espera-se que cheguem à Terra por volta das 05:00 da manhã (hora de Brasília). Abaixo está o link da transmissão ao vivo da NASA.

"Após quase seis meses em órbita, os quatro membros da missão SpaceX Crew-7 da NASA estão voltando para casa. Está previsto que a Crew-7 aterrisse ao largo da costa da Flórida por volta das 5h50 da manhã de terça-feira, 12 de março, depois de se desacoplar da Estação Espacial Internacional na segunda-feira, 11 de março", disse a NASA em comunicado.

Enquanto estavam a bordo da nave espacial em órbita da Terra, a tripulação da Crew-7 contribuiu para uma série de estudos para nos ajudar a aprender como viver no espaço enquanto melhoramos a vida na Terra.