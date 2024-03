O Microsoft Excel se tornou um esporte com competições transmitidas pela ESPN

O mundo dos esportes tem uma infinidade de atividades que podem ser praticadas ou consumidas através da TV, redes sociais ou plataformas digitais. Mas realmente ficamos surpresos ao ver que existe uma competição de Microsoft Excel, que até foi transmitida pela ESPN.

Parece estranho, pois o Excel é uma ferramenta geralmente associada ao mundo do trabalho. No entanto, uma organização o transformou em um E-Sports (esportes eletrônicos) e planejou competições anuais que reúnem os melhores em elaborar tabelas ou resolver problemas com este programa da Microsoft.

De acordo com o que é relatado pelo Xataka, a organização responsável por realizar esta competição é chamada Financial Modeling World Cup (FMWC). O torneio de Microsoft Excel possui um extenso calendário de jogos, com uma fase final disputada em Las Vegas.

Cuidado, se você se considera bom e não se cansa de ver planilhas do Excel, as inscrições para a temporada de 2024 já estão abertas.

Torneio de Excel

Como se joga o Excel?

De acordo com o próprio site oficial, existem quatro torneios diferentes. Há a Copa do Mundo de Modelos Financeiros, o torneio de Esportes Eletrônicos do Excel, o popular Desafio Universitário e a FMWC para Empresas.

“Com 8 etapas ao longo do ano, a oportunidade de melhorar as habilidades financeiras resolvendo estudos de caso da vida real e construindo modelos financeiros. Compete por um fundo de prémios de US$25.000, sobe na classificação e conhece uma incrível comunidade de profissionais financeiros. Junte a qualquer momento durante a temporada!”, destaca a organização sobre a Copa do Mundo de Modelos Financeiros.

No torneio de Esportes Eletrônicos Excel, que chegou a ser transmitido pela ESPN, joga-se da seguinte forma:

"Os participantes resolvem tarefas incomuns do jogo no Microsoft Excel. Sem finanças, apenas Microsoft Excel e habilidades de pensamento lógico. Use IFS, XLOOKUP, SUM, VBA, Power Query: tudo é permitido e a estratégia depende de você. Todas as batalhas são transmitidas ao vivo e podem ser vistas em nosso canal do Youtube."