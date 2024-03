NASA adia novamente o primeiro voo tripulado da nave Starliner da Boeing

A corrida espacial público-privada está mais viva do que nunca, e empresas como SpaceX ou Boeing sabem disso. Mas enquanto a empresa liderada por Elon Musk triunfa nas alturas, a empresa mais conhecida por seus aviões ainda não consegue decolar. O tão esperado primeiro voo tripulado da CST-100 Starliner da Boeing acabou de sofrer um novo atraso, conforme anunciado pela própria NASA.

De acordo com informações divulgadas, desta vez o adiamento não se deve a problemas com a nave espacial. Na verdade, está relacionado a problemas de agenda com a Estação Espacial Internacional (ISS).

Desta forma, embora originalmente estivesse programado para abril, o lançamento agora é esperado para ocorrer em maio, aumentando a expectativa por este voo de teste com tripulação (CFT).

Astronautas da ISS no interior da cápsula Starliner de Boeing BOEING (BOEING/Europa Press)

A Boeing não consegue decolar na corrida espacial

A Starliner tem várias coisas prontas para o seu lançamento. Por exemplo, os astronautas escolhidos serão Butch Wilmore e Suni Williams, ambos da NASA.

Também é sabido que ele partirá da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, Flórida, a bordo de um foguete da United Launch Alliance.

Trata-se de uma missão que incluirá uma viagem à ISS, onde os astronautas permanecerão cerca de duas semanas antes de regressar à Terra na mesma cápsula, marcando um momento histórico para a Boeing e para a exploração espacial tripulada em geral.

No entanto, a jornada da Starliner teve que superar vários obstáculos. Tudo começou em dezembro de 2019, quando não alcançou a órbita desejada para a ISS, e depois houve uma segunda tentativa em 2022, que, embora tenha conseguido acoplar-se à estação, enfrentou novos desafios que exigiram mais tempo para resolver e garantir a segurança da nave antes de embarcar os astronautas.

Mas agora eles têm todas as fichas apostadas no sucesso de seu lançamento prorrogado para maio. E se tudo correr bem, a NASA poderá diversificar seus meios de transporte para e da ISS, que até agora dependem apenas da Crew Dragon da SpaceX para fazê-lo.

No entanto, ao contrário dos lançamentos comandados pela empresa de Musk, que pousam na água ao retornar, o Starliner está projetado para pousar em terra firme, oferecendo uma nova alternativa para o retorno dos astronautas.