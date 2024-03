Lembra o MSN: como colocar música nos status do WhatsApp

Lembra daquela época em que enviávamos Zumbidos e mudávamos constantemente nossos estados no Messenger? Pois bem, no WhatsApp também é possível personalizar nossos estados com música, o que para os mais nostálgicos pode parecer familiar.

Embora a função não seja uma opção direta, existem certos truques criativos e aplicativos de terceiros que permitem compartilhar seus temas favoritos no WhatsApp no estilo do MSN.

Adicione música aos seus estados do WhatsApp

Como mencionamos anteriormente, o WhatsApp não possui uma ferramenta específica integrada para adicionar música aos status. O que existe são métodos alternativos que utilizam outros aplicativos:

Por exemplo, uma ótima opção para ter sua playlist no WhatsApp é que você pode adicioná-la do Facebook, a rede social criada por Mark Zuckerberg em 2004.

O primeiro passo para isso é criar uma história no Facebook e depois adicionar música a ela. Depois de publicar, você poderá baixar o vídeo diretamente em seu dispositivo móvel.

Posteriormente, você deve ir para os status do WhatsApp e fazer o upload do vídeo que você já salvou anteriormente. Dessa forma, você poderá manter a qualidade do áudio e a música será ouvida sem problemas no seu status do aplicativo de mensagens instantâneas.

A segunda forma, já mais distante do ecossistema do META, é levar o Spotify para o WhatsApp. Como? Muito fácil. Basta abrir a plataforma de música, ou na verdade qualquer aplicativo de streaming que permita ver letras, e gravar a tela do seu dispositivo enquanto a música está tocando.

Depois, assim como no Facebook, você pode ir para os status e publicar seu vídeo no status do WhatsApp. Claro, antes de fazer isso, você pode editar o vídeo para deixá-lo do jeito que mais gosta e impressionar seus contatos.

Viram? Com criatividade e ajuda de outros aplicativos, compartilhar suas músicas favoritas nos seus status do WhatsApp será ainda melhor do que o que era possível fazer no MSN.