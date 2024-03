Compal Rover Play: o tablet gamer com controle traseiro que imita um PlayStation Vita

Lembram-se do PlayStation Vita? É um dos consoles portáteis mais avançados de sua época que, infelizmente, não teve sucesso comercial suficiente para sobreviver nesta indústria competitiva. Mas graças a ele, surgiu a ideia do tablet gamer Compal Rover Play.

Um dos elementos mais distintivos da Vita era precisamente o seu design que integrava uma série de controles táteis no corpo traseiro do dispositivo, de modo que era possível desfrutar do jogo manipulando-o com uma série de toques traseiros.

PlayStation Vita Foto: Google

Logo abaixo desse mesmo conceito está a ideia desta tablet 2 em 1 que vamos avaliar hoje. Onde vemos uma série de ideias retrô sendo resgatadas para serem aplicadas novamente, agora com resultados potencialmente mais funcionais.

Recomendados

No entanto, é absolutamente necessário ter em consideração que o que iremos rever aqui será uma ideia conceitual. Portanto, estamos diante de um produto que não está previsto para ser lançado no mercado.

O Compal Rover Play é um tablet gamer 2 em 1 que resgata as melhores ideias do PlayStation Vita

Se algo nos tem demonstrado a Nintendo Switch e suas concorrentes desenvolvidas pela ASUS, ROG e outras é que os laptops para jogos estão em alta, atraindo jogadores que buscam potência e portabilidade.

No entanto, o seu design tradicional pode ser desconfortável para tarefas que não sejam jogar, exigindo periféricos adicionais como monitores, teclados e ratos. No final das contas, um ROG Ally pode ser perfeito para executar emuladores e o GTA.

Mas para trabalhar com programas de escritório ou design gráfico é quase impossível, a menos que se recorra a um exército de acessórios. É aqui que entra em ação o conceito que estamos analisando hoje.

Asus ROG Ally

Este projeto, resgatado e divulgado pelos amigos da YANKO Design, mostra como a Compal busca desafiar esse paradigma com seu Rover Play, um conceito de tablet portátil gamer 2 em 1 que integra controles ocultos na parte traseira. Ao estilo do PlayStation Vita.

O mais interessante é que esses painéis deslizantes se transformam em alças com sensores de alta precisão que detectam toques e gestos, substituindo a necessidade de um controle tradicional com botões físicos. Embora muitos possam sentir falta deles.

Os joysticks e botões virtuais na tela sensível ao toque, comuns em tablets e smartphones, não são ideais para jogos complexos em uma tela grande. Mas o Compal Rover Play busca resolver isso com seus controles chamados FlexiRear, liberando a tela sensível ao toque para outras funções:

Imagem: Yanko Design | Tablet Gamer Compal

Embora a proposta da Compal seja atraente, gera algumas dúvidas. A ergonomia e familiaridade dos controles traseiros são aspectos que ainda não foram explorados a fundo na própria indústria. O fracasso da Sony com o Vita é o melhor testemunho disso.

Além disso, a configuração do software para traduzir gestos em comandos padrão do controlador pode ser complexa e, por se tratar de um conceito, não está claro como tudo isso funcionaria.

No entanto, o Compal Rover Play ainda se apresenta como um conceito intrigante que combina o melhor de dois mundos: a portabilidade de um tablet 2 em 1 e a experiência de um dispositivo gamer sem parecer algo como o ROG Ally.

Permanece como uma incógnita se algum dia veremos este aparelho no mercado.