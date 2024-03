Como desativar a função oculta do iPhone que pode estar consumindo todos os seus dados móveis

Cuidar a bateria e dados móveis dos nossos telefones Apple tornou-se parte do nosso dia a dia. Mas o que muitos não sabem é que existem certas funcionalidades projetadas para melhorar a experiência do usuário e que se ativam automaticamente, o que às vezes pode resultar em consumos indesejados.

Este é o caso da ferramenta 'Assistência Wi-Fi', presente nos iPhones que funcionam com iOS 9 ou versões mais recentes, e que, embora possa ser útil para manter uma conexão ininterrupta, especialmente quando o sinal Wi-Fi é fraco, também pode levar os dispositivos da Apple a um consumo excessivo de seus dados móveis.

O que é a Assistência Wi-Fi e como desativá-la

Basicamente, a 'Assistência Wi-Fi' permite que os telefones da Apple mudem automaticamente para dados móveis se detectarem que a conexão Wi-Fi é insuficiente.

Esta ferramenta garante que aplicativos como o Safari, Apple Music ou Gmail continuem funcionando sem interrupções ao navegar, ouvir música ou verificar o e-mail.

No entanto, se não for monitorado, essa mudança automática para os dados móveis pode surpreender os usuários com custos adicionais no final do mês.

Por padrão, essa função vem ativada na maioria dos iPhones, exceto em alguns modelos antigos. E desativá-la é muito fácil: Basta ir para Configurações do seu iPhone, selecionar ‘Dados móveis’ e procurar a opção ‘Assistência Wi-Fi’ para desativá-la.

Como otimizar o uso de dados no seu iPhone

Além desta medida corretiva, a marca da maçã mordida sugere que os usuários devem sempre ativar o 'Modo de economia de dados', disponível a partir do iOS 13, para melhor controlar os recursos do telefone.

Isso ajudará as aplicações instaladas a reduzir o uso de dados em segundo plano, além de desativar as atualizações automáticas, downloads e a qualidade do conteúdo em reprodução, a fim de não abusar do uso de dados.

São passos simples, mas que podem melhorar a gestão da internet no seu telefone, o que sempre é útil, principalmente quando pode ajudar a reduzir cobranças adicionais.