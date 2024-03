Ciência e consumo de gelados saudáveis: como saber qual realmente irá saciar a sua sede

Os gelados são saudáveis? A resposta é: nem todos. Aqui vamos dar as respostas da ciência, para escolher um que seja saboroso, refrescante, mas acima de tudo, uma opção saudável. Já tomou sorvete e ainda tem sede? Isso é um sinal de que o que acabou de consumir não é saudável. A partir do Centro de Estudos de Ciências da Saúde da UOC , explicam que o consumo regular de sorvetes ultraprocessados não é a escolha mais saudável para hidratar o corpo. Além disso, ao contrário do que se possa pensar, os seus elevados níveis de açúcar aumentam a sede em vez de a saciar.

Mariona Balfegó, especialista do centro mencionado, aponta que “os sorvetes de água e os sorvetes à base de leite ou nata têm um alto teor de açúcares (sacarose, glicose, etc.), que representa pelo menos 20% a 30% do seu peso total. Duas bolas pequenas de sorvetes ou um picolé contêm cerca de 25 gramas de açúcar, o equivalente a quatro colheres de chá de açúcar”.

É importante lembrar que os 25 gramas de açúcar normalmente presentes em uma porção de sorvete representam a quantidade máxima de ingestão diária de açúcares recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para adultos e crianças. Além disso, um estudo da Autoridade Europeia de Segurança Alimentar (EFSA) , publicado este ano, conclui que o consumo de açúcares adicionados e de açúcares livres deve ser o mais baixo possível como parte de uma dieta adequada do ponto de vista nutricional.

Recomendados

sorvetes Morango

Então, quando é saudável comer um sorvete?

Quando os sorvetes têm um alto teor de frutas, água e leite, sem aditivos e sem açúcar adicionado, estamos perante um produto muito mais saudável. Idealmente, se forem frutas da época, pois a frescura e a ausência de conservantes são ainda mais evidentes.

sorvetes

Um exemplo: "Yogen Früz lançou uma nova edição limitada do seu sorvete sabor Chirimoya Alegre (chirimoya com laranja). Oferecemos diferentes sabores e em vários formatos de venda, como potes e multipacks de picolés Pop", diz Verónica Laso, gerente de marketing da Yogen Früz.

A gelataria Poga tem um selo saudável também. Eles descrevem em seu site que se trata de “sorvetes saudáveis, sustentáveis e, ao mesmo tempo, extremamente saborosos! São à base de água, sem matéria-prima animal, sem açúcar adicionado, sem soja ou glúten, e sem conservantes, corantes ou aromatizantes”. Um ponto positivo, porque geralmente se pensa que os sorvetes “saudáveis” são mais sem sabor, mas não é o caso.

sorvetes (Pexels)

Leve em consideração que, de acordo com dados da AFADHYAD, "O sorvete é um alimento que nos fornece nutrientes de excelente qualidade e pode fazer parte de uma dieta saudável, desde que seja consumido de forma ocasional e em porções não excessivas, pois são considerados uma fonte importante de diferentes vitaminas, energia, proteínas de alto valor biológico e minerais".

Benefícios de optar por um gelado saudável

Ao escolher um sorvete saudável, leve em consideração as condições que estamos indicando, e assim você poderá desfrutar de seus verdadeiros benefícios. Se um sorvete não saciar sua sede, nem aquela sensação de "vontade", de acordo com a ciência, é um alerta. Aqui estão alguns de seus benefícios:

Hidratação: Os sorvetes saudáveis frequentemente contêm ingredientes com alto teor de água, como frutas e leite. Isso pode ajudar a manter o corpo hidratado, especialmente em climas quentes ou durante a atividade física.

Ajuda a controlar os desejos: Os gelados saudáveis podem ser uma alternativa satisfatória e saudável aos gelados convencionais carregados de açúcares e gorduras saturadas. Ao satisfazer os desejos por algo doce, podem ajudar a manter um plano de alimentação equilibrado e controlar o consumo excessivo de calorias.

sorvetes

Fonte de nutrientes: Sorvetes saudáveis feitos com ingredientes naturais, como frutas 100% naturais e laticínios com baixo teor de gordura, podem fornecer nutrientes importantes, como vitaminas, minerais e antioxidantes. Por exemplo, sorvetes feitos com frutas 100% naturais podem ser ricos em vitamina C, potássio e fibras dietéticas.

Fonte de energia: Os sorvetes saudáveis que contêm carboidratos, proteínas e gorduras saudáveis podem fornecer uma fonte de energia rápida e sustentada. Isso pode ser benéfico antes ou depois do exercício, ou como um lanche entre as refeições para evitar a fadiga.

Melhora do humor: Consumir sorvetes saudáveis pode estimular a liberação de endorfinas, conhecidas como "hormônios da felicidade", o que pode melhorar o humor e reduzir o estresse e a ansiedade.

Promovem a saúde digestiva: Alguns sorvetes saudáveis podem conter ingredientes que promovem a saúde digestiva, como a fibra dietética presente em frutas e vegetais. Isso pode ajudar a manter um sistema digestivo saudável e prevenir problemas como a constipação.