A superinteligência artificial estará operante nos próximos anos

Expertos em inteligência artificial (IA) estão alertando sobre a possível chegada da inteligência artificial geral (AGI) em um futuro mais próximo do que se previa. Durante o encerramento da Cúpula Beneficial AGI no Panamá, Ben Goertzel, cientista da computação e fundador da SingularityNET, levantou a possibilidade de a AGI estar ao alcance até o ano de 2027, desafiando as expectativas anteriores que estimavam sua chegada para 2029 ou 2030.

Caminho para a ‘superinteligência artificial’

Goertzel sugere que uma vez que a AGI seja alcançada, a inteligência artificial evoluirá rapidamente para uma superinteligência artificial (ASI), adquirindo um conhecimento combinado da civilização humana. Embora essas previsões sejam especulativas, outros especialistas em IA como Shane Legg e Geoffrey Hinton também ofereceram suas próprias estimativas sobre o tempo que levará para alcançar a AGI.

Os avanços recentes em modelos de linguagem grande (LLM) realizados pela OpenAI, especialmente com o lançamento do ChatGPT, aumentaram as expectativas sobre a chegada da AGI. Goertzel, conhecido por criar Sophia, o robô humanoide, afirma que uma vez que a AGI seja alcançada, sua evolução para níveis de inteligência super-humana será inevitável.

O que implica a chegada da inteligência artificial geral?

A chegada da AGI levanta questões éticas e sociais importantes. Embora a ideia de uma inteligência artificial comparável à humana seja emocionante, também apresenta desafios e preocupações sobre seu impacto na sociedade e no meio ambiente. Debate-se se a tecnologia continuará seu progresso de forma linear ou se surgirão obstáculos que freiem seu desenvolvimento.

No caminho em direção à superinteligência artificial (ASI), enfatiza-se que mesmo uma IA super-humana não teria uma “mente” como a humana. Além disso, destaca-se a necessidade de considerar o contexto social e ambiental no qual a tecnologia se desenvolve. Embora as teorias sobre a AGI sejam intrigantes, ainda existem muitas incertezas e desafios a serem resolvidos no caminho para a criação de uma inteligência artificial geral.