Tim Cook vs. Elon Musk: como os magnatas da tecnologia se organizam?

Às vezes parece que 24 horas não são suficientes para cumprir todas as tarefas do dia. Mas grandes empresários tecnológicos como Tim Cook ou Elon Musk tiveram que aprender ao longo do tempo qual é a rotina que melhor se adapta a eles.

E como não, muitas vezes os hábitos dos magnatas diferem em vários aspectos, exceto em um: acordar cedo.

Elon Musk e Tim Cook CEOs

A rotina de Tim Cook

O atual CEO da Apple sabe bem como os hábitos podem influenciar positivamente na produtividade e bem-estar profissional. Por isso, cada dia Tim Cook começa suas jornadas às 3:45 da manhã.

Depois de acordar, ela começa sua rotina com a verificação de e-mails, adiantando assim os assuntos de trabalho que terá que enfrentar no dia.

Depois, ele segue com uma sessão de exercícios de 30 a 45 minutos em sua academia pessoal às 5h da manhã, pois, como ele declarou em várias ocasiões, essa combinação é ideal para começar o dia com energia e clareza mental.

Depois de tomar café da manhã rapidamente, Cook agenda reuniões importantes para o resto do seu dia. Geralmente, ele pode passar todo o dia de trabalho em reuniões. Ele almoça no cassino do Apple Park junto com os outros funcionários, e à tarde ele vai para casa, onde sua rotina é um completo mistério.

Imagem: Apple | Tim Cook

A disciplina de Elon Musk

Por outro lado, o CEO da SpaceX e Tesla é menos reservado em relação aos seus hábitos diários, e a primeira diferença que encontramos em relação a Cook é que ele evita a todo custo atividades como atender chamadas ou verificar e-mails, pois as considera distrações desnecessárias.

É por isso que a agenda de Musk é meticulosamente organizada para maximizar cada momento do dia. Um exemplo? Para começar, o também dono do Twitter dorme rigorosas seis horas diariamente.

A sua jornada começa às sete da manhã, momento em que ele planeja seus horários. Além disso, é sabido que Musk geralmente pula o café da manhã, embora ocasionalmente opte por um café e uma omelete.

No entanto, o banho matinal é essencial para Musk, que prefere gastar tempo tomando banho do que tomando café da manhã.

No que diz respeito ao trabalho, as semanas do magnata costumam abranger entre 85 e 100 horas de trabalho; exclusivamente às terças, quartas e quintas-feiras ele se dedica à Tesla, acumulando cerca de 42 horas semanais; enquanto as segundas e sextas-feiras são reservadas para a SpaceX.

E já no final do dia, Musk vai dormir por volta da uma da manhã, depois de garantir que tenha cumprido todas as suas tarefas pendentes. Geralmente ele vai à academia pelo menos duas vezes por semana e dedica os fins de semana a sair com seus filhos.

Elon Musk (Foto by Evan Agostini/Invision/AP) AP (Evan Agostini/Evan Agostini/Invision/AP)

Investigações apontam que acordar cedo oferece um tempo de tranquilidade essencial para a organização pessoal e preparação para os desafios diários. Tim Cook da Apple, Jack Dorsey do Twitter (agora X) e Richard Branson do Virgin Group são exemplos emblemáticos de como esse hábito pode influenciar positivamente a produtividade e o bem-estar.