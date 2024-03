James Webb descobre uma galáxia que viveu rápido e morreu jovem

Graças ao Telescópio Espacial James Webb, pudemos descobrir uma infinidade de segredos escondidos no universo. E agora, pesquisadores da Universidade de Cambridge revelaram uma descoberta sem precedentes: encontraram a galáxia mais antiga já conhecida, com uma interrupção em sua formação de estrelas que remonta a mais de 13 bilhões de anos atrás.

Batizada como a galáxia que "viveu rápido e morreu jovem", graças ao JWST sabemos que parou abruptamente de formar estrelas, tornando sua vida bastante breve, algo que não é comum no universo.

Explorando a origem da ‘morte’ galática

De acordo com a equipe da Universidade de Cambridge, estima-se que a fase ativa inicial do universo, caracterizada pela formação de novas estrelas a partir de densas nuvens de gás, foi seguida por uma parada inexplicável nesta galáxia.

Nessa linha, especula-se que a presença de um buraco negro supermassivo pode ter sido responsável por esgotar o gás necessário para a formação de novas estrelas.

A galáxia, que experimentou uma intensa atividade de formação estelar por um período de cerca de 30 a 90 milhões de anos antes de sua súbita inatividade, é um enigma em relação ao fim da criação de estrelas nas galáxias.

Acredita-se que sua vida ocorreu durante o período próximo ao Big Bang, ou seja, quando o universo tinha apenas cerca de 700 milhões de anos. "As galáxias precisam de um abastecimento rico de gás para formar novas estrelas, e o universo primitivo era como um buffet livre", explicou Tobias Looser, do Instituto Kavli de Cosmologia da Universidade de Cambridge.

Esta descoberta foi publicada na revista Nature e desde então tem conseguido captar a atenção da comunidade científica mundial, marcando um antes e um depois nos estudos de astronomia.

E embora as observações da equipe científica tenham mostrado o estado da galáxia há 13 bilhões de anos, ainda resta explorar como ela se encontra atualmente, juntamente com as mudanças que sofreu.