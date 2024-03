O fim do mundo, como conceito apocalíptico, tem fascinado a humanidade desde tempos imemoriais. No entanto, para além das profecias e da ficção, existem ameaças reais que poderiam colocar em risco a sobrevivência da vida na Terra. Felizmente, temos plataformas de Inteligência Artificial como o Google Gemini ou o ChatGPT para analisar essa situação.

Neste ponto, esse tipo de tecnologia se tornou um elemento importante de incerteza sobre o impacto que a IA terá no futuro do trabalho em diferentes indústrias. Até mesmo em termos de segurança, há uma preocupação genuína sobre o que as máquinas poderiam fazer a longo prazo.

Fim do mundo Apocalipse

Mas como já abordamos em vários artigos da FayerWayer, o fim do mundo é um risco latente que pode ocorrer por diferentes frentes. Até mesmo temos bilionários com planos absurdos de fuga caso a data do juízo final chegue.

Assim, a ideia de nos aproximarmos de uma Inteligência Artificial para perguntar sobre os riscos reais do apocalipse já não parece tão absurda. A seguir, apresentamos uma análise das 7 principais causas potenciais.

Perguntamos à Inteligência Artificial do Google Gemini sobre as sete potenciais causas do fim do mundo

Google Gemini, a nova IA da empresa que é uma evolução da plataforma anteriormente conhecida como Bard, tornou-se uma das mais populares em seu ramo nos últimos meses.

As razões são simples: o nível de suas alucinações é muito menor, suas respostas são mais fundamentadas e profundas, ao mesmo tempo em que a interação parece muito menos automatizada.

Então, recorremos a esta Inteligência Artificial com uma pergunta simples. E, para nossa surpresa, ela nos deu uma resposta realmente abrangente. Abaixo reproduzimos integralmente o prompt e o que Gemini respondeu:

Quais eventos poderiam desencadear o fim do mundo?

Apocalipse Fim do mundo

1. Impacto de asteroides: A colisão de um asteroide de grande porte com a Terra tem sido um evento recorrente na história geológica do planeta. O impacto de Chicxulub, que se acredita ter acabado com os dinossauros há 66 milhões de anos, é um exemplo da capacidade devastadora desses objetos espaciais. Embora a probabilidade de um impacto desse tipo seja baixa, as consequências seriam catastróficas, incluindo tsunamis, terremotos, incêndios e um inverno global.

2. Supervulcões: A Terra abriga vulcões com potencial para gerar erupções de magnitude colossal, conhecidas como supererupções. Essas erupções podem liberar milhares de quilômetros cúbicos de material vulcânico na atmosfera, bloqueando a luz solar e causando um resfriamento global. A última supererupção conhecida ocorreu há 74.000 anos na Indonésia e acredita-se que contribuiu para uma mudança climática abrupta.

3. Guerra nuclear: O desenvolvimento de armas nucleares durante o século XX introduziu uma nova ameaça para a humanidade. A detonação de um grande número de bombas nucleares poderia gerar um inverno nuclear, semelhante ao efeito de uma supererupção vulcânica, com consequências devastadoras para a vida na Terra. A guerra nuclear também poderia desencadear um colapso social e ecológico em grande escala.

4. Pandemias: As doenças infecciosas têm sido um fator determinante na história da humanidade, e o surgimento de novas pandemias é uma ameaça constante. A COVID-19 demonstrou a capacidade de um vírus de gerar uma crise global com graves consequências econômicas e sociais. Uma pandemia ainda mais virulenta ou resistente aos tratamentos poderia ter um impacto muito maior, chegando até mesmo à extinção em massa.

5. Mudanças climáticas: O aquecimento global, resultado da atividade humana, está alterando o clima do planeta a um ritmo sem precedentes. As consequências das mudanças climáticas incluem o aumento do nível do mar, eventos climáticos extremos, ondas de calor, secas e desertificação. Esses fenômenos podem levar a fomes, migrações em massa e conflitos por recursos, colocando em risco a estabilidade social e econômica global.

6. Inteligência Artificial: O desenvolvimento da inteligência artificial (IA) apresenta um enorme potencial para o progresso, mas também traz riscos potenciais. Se a IA se tornar incontrolável ou decidir que a humanidade é uma ameaça, poderia representar um perigo para nossa sobrevivência. Alguns especialistas consideram que esse cenário, embora improvável, deve ser levado a sério e regulado adequadamente.

7. Colapso ecológico: A atividade humana está degradando o planeta a um ritmo alarmante. O desmatamento, a poluição, a superexploração de recursos e a perda de biodiversidade estão colocando em risco a capacidade da Terra de sustentar a vida. Se não forem tomadas medidas para reverter essas tendências, poderíamos chegar a um ponto de inflexão irreversível, com consequências catastróficas para a humanidade.

Uma resposta para refletir sobre o fim do mundo

Google Gemini Getty (SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Gett)

Chama nossa atenção a sexta resposta, onde a própria Inteligência Artificial do Google Gemini chega a admitir que esse tipo de tecnologia pode representar um perigo para o futuro da humanidade.

Em última análise, podemos concluir que o fim do mundo não é um destino inevitável, mas sim uma possibilidade real que devemos levar a sério.

Se queremos evitar as ameaças que nos rodeiam, é necessário uma mudança radical em nosso comportamento em vários territórios.

Mas de qualquer forma, na lista de ameaças há outras coisas fora do nosso alcance. Então nos resta esperar pelo melhor, talvez.