Ferramentas digitais para alcançar o sonho da casa própria

O sonho da casa própria pode parecer inalcançável. Mas a internet vem em nosso socorro. Há alguns anos, os próprios millennials (hoje com 30-40 anos) desenvolveram ferramentas para ajudar seus pares a alcançar esse sonho aparentemente inalcançável para muitos. As chaves? Sistemas de poupança, simulações de crédito e mais. Coisas do mundo adulto que pareciam distantes e que já estão aqui: então, vamos nos apoiar em nossa amada tecnologia.

Aplicações que te ajudam a economizar: o temido pé

Para comprar uma propriedade, a primeira coisa que pedem é a entrada. Geralmente é 20% do valor da propriedade, um valor que parece bastante inatingível. Mas se você for organizado e conseguir economizar, poderá ser possível. Por isso, recomendamos aplicativos de economia.

Hoje em dia, existe uma grande variedade de aplicativos que podem ajudar a proteger o seu dinheiro. Quais são eles? Vamos falar mais sobre isso mais tarde, mas entre eles se destacam Controlar Gastos, Poupando juntos ou Desafio de 52 semanas para economizar. Nestes aplicativos, que você pode baixar na Google Play ou na App Store, você simplesmente compartilha suas receitas e despesas de forma a receber ajuda para controlar o seu orçamento.

Aprender a economizar é fundamental

Simulador de crédito hipotecário

Pedir um empréstimo hipotecário pode ser um processo complexo se não se tiver o conhecimento necessário. Compreender o funcionamento e saber qual é a nossa situação financeira é fundamental para nos organizarmos antes de tomar a decisão de investir ou comprar uma propriedade.

É por isso que existem várias ferramentas online e 100% gratuitas para entender nossa capacidade de endividamento e também simular a quantidade de parcelas e o valor da entrada que devo dar no momento de realizar uma transação de compra imobiliária.

Por exemplo, o site da Propital Chile oferece um guia completo para comprar ou investir em uma propriedade, fornecendo duas ferramentas focadas em revisar nossa situação atual junto com os dados fornecidos ao sistema.

O funcionamento do portal gratuito é visitar o site simulador.propital.com, onde você deve inserir dados como sua renda líquida, salário variável, despesas de aluguel, capacidade de poupança mensal, créditos ou dinheiro economizado. Depois de inserir os dados, você poderá obter o resultado de quanto financiamento o banco poderia lhe conceder para a aquisição de um imóvel.

Poupar ou pagar o dividendo: a chave para contas organizadas

Chegando a este ponto, você já tem o pé ou já começou a pagar o dividendo. Como organizar suas contas para chegar ao final do mês com essa nova despesa? Novamente, aplicativos e a internet podem te ajudar.

Aprenda como compartilhar

Acompanhe suas finanças com a Wallet

Wallet reúne as melhores características de um aplicativo que permite manter um registro orçamentário na palma da mão. Foi baixado por quase sete milhões de pessoas, está disponível em mais de 20 idiomas e se conecta a cerca de quinze mil bancos.

Algumas características da Wallet:

Ampla gama de categorias e subcategorias.

Você pode adicionar metas de poupança.

Permite definir limites de gastos.

Você pode dividir os custos com outras pessoas.

Tenha em mente, no entanto, que apenas com a versão paga da Wallet você poderá sincronizar os dados do aplicativo com os do seu banco, uma função que claramente significa economia de tempo se estiver fazendo pagamentos com cartões.

A Wallet está disponível para iPhone, Android e web.

Bem-estar financeiro e poupança com o Fintonic

Mais de um milhão de pessoas usam o Fintonic, um aplicativo que surgiu na Espanha e que hoje já está disponível no México e no Chile.

Qual é a sua proposta de valor? O Fintonic permite controlar suas diferentes contas bancárias no mesmo aplicativo, definir orçamentos, receber alertas sobre cobranças duplicadas, comissões e saldos negativos, e obter relatórios de seus gastos.

Uma das particularidades do Fintonic é que você pode integrar todas as informações dos seus cartões de lojas, seguros contratados e, no caso do Chile, da sua AFP.

O Fintonic está disponível para iPhone e Android.

Organize seus gastos compartilhados com o Splitwise

Você mora em uma casa com seus amigos e têm dificuldade em organizar os gastos? Está viajando em grupo e gostaria de dividir as contas? Você deveria experimentar o Splitwise, um aplicativo que o Financial Times considera "essencial para monitorar suas finanças".

O objetivo deste aplicativo é garantir que você tenha o mínimo de estresse possível ao compartilhar despesas com outras pessoas. Para isso, ele te ajuda a monitorar contas compartilhadas, organizá-las, adicionar facilmente despesas e manter um registro de quando você transfere dinheiro para alguém ou recebe transferências.

Com o Splitwise, você pode gerenciar a divisão de despesas para coisas tão simples como sair para comer em um restaurante ou pagar contas de serviços mensais.

O Splitwise está disponível para iPhone, Android e web.

Como economizar? Faça as compras economizando

A rota orçamentária da COIN

COIN é um aplicativo muito simples para controlar suas finanças pessoais. Ao abri-lo em seu telefone, você verá ações rápidas: adicionar uma despesa ou adicionar uma receita. Abaixo disso, ele mostrará as despesas rápidas - presentes, alimentos, etc. - e, em seguida, o resumo de seus movimentos.

No painel de métricas da COIN, você poderá ver seu saldo por mês, o valor de seus gastos e receitas e um gráfico com a porcentagem de gastos que teve no mês em relação ao seu orçamento global.

Também permite automatizar registros recorrentes, como o pagamento do aluguel ou a assinatura de uma plataforma de streaming. Se o valor for o mesmo, você não precisa inseri-lo manualmente todo mês.

COIN está disponível para iPhone e Android.

Recupere o controle do seu dinheiro com o Monefy

Monefy é definido como um "organizador financeiro" onde você pode inserir todos os seus gastos, desde a compra de um café até o pagamento de uma conta. É como se fosse um diário de vida do seu orçamento.

Esta aplicação tem um componente visual: ao entrar, você verá um gráfico circular de seus gastos. Se precisar adicionar um novo registro, basta escolher o ícone correspondente — por exemplo, comida ou transporte —, inserir o valor e pressionar "Adicionar".

As categorias já vêm definidas, mas você pode modificá-las, assim como escolher o tipo de moeda do seu orçamento.

Monefy está disponível para iPhone e Android.