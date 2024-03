Elon Musk é o pior inimigo do Twitter (X): uma nova mudança vai arruinar a rede social

A popularidade do Twitter (agora X) tem se mantido intacta apesar das múltiplas mudanças feitas por Elon Musk, desde que ele comprou a rede social no final de 2022.

Golpes baixos como o de Mark Zuckerberg lançando uma plataforma exatamente igual, chamada Threads (ninguém se lembra dela) ou como os de Jack Dorsey, ex-CEO do Twitter, que criou um aplicativo muito parecido, chamado Bluesky, não conseguiram superar o monstro que ainda é o X.

No entanto, Elon Musk parece determinado a destruir sua própria plataforma com mudanças que às vezes parecem carecer de senso comum. A mais recente, anunciada pelo próprio magnata em uma postagem de sua conta na X, é que ele vai eliminar os contadores de curtidas e os RT.

Como será a nova mudança em X?

De acordo com fontes citadas pelo próprio Elon Musk, a contagem de curtidas e RTs não será mais visível no feed da rede social. No entanto, não desaparecerá completamente; aqueles que interagirem com a postagem, seja dando "curtir" ou retweet, poderão ver a quantidade de reações que a mensagem recebeu.

"X está considerando eliminar a contagem de curtidas e publicações repetidas do feed. Continuará visível quando você tocar em uma publicação", disse um designer gráfico da Dogecoin, empresa vinculada a Elon Musk.

O mesmo tio Elon responde a este tweet com a seguinte mensagem: "Definitivamente isso está acontecendo. Apenas a contagem de visualizações, como indicador das outras métricas, será exibida na linha do tempo".

O mesmo designer do Dogecoin acrescenta que "os likes não vão a lugar nenhum. As mudanças são apenas para o feed. Quando você toca em uma postagem, poderá ver a contagem de likes conforme aparecem atualmente", ao que Elon Musk responde: "YEAH".