Apple e Google são as principais vítimas: China rouba segredos de Inteligência Artificial

Isto vai ficar feio. Aparentemente, a China tem roubado alguns segredos de vários projetos relacionados com a Inteligência Artificial (IA) de algumas das empresas mais importantes do planeta e que mais avançaram nesse setor: Google e Apple.

Vamos primeiro com o caso mais recente que tem causado mais polêmica: Um ex-engenheiro da empresa, chamado Linwei Ding, de 38 anos de idade, foi preso em Newark, Califórnia, Estados Unidos, sob a acusação de roubar e transferir mais de 500 arquivos confidenciais da empresa de tecnologia para suas contas pessoais.

A informação roubada envolvia dados-chave sobre a infraestrutura de Inteligência Artificial do Google, que atualmente alimenta a plataforma Gemini com resultados impressionantes, apesar de seu lançamento turbulento.

Gemini GOOGLE (GOOGLE/Europa Press)

Assim, este incidente gerou preocupação em um contexto de alta tensão entre os Estados Unidos e a China devido ao desenvolvimento desta tecnologia.

O mais alarmante de tudo é que não se trataria de um caso isolado. Pelo contrário, esse comportamento já estaria estabelecido em um padrão relativo, sendo recorrentes esse tipo de intrusões por parte do país asiático.

O roubo sistemático em projetos de Inteligência Artificial

De acordo com o que os colegas da CNN relatam, na acusação formal apresentada em um tribunal federal da Califórnia, é descrito como Ding, que começou a trabalhar para o Google em 2019, baixou arquivos confidenciais de seu laptop fornecido pela empresa para contas pessoais de armazenamento na nuvem.

Os documentos, considerados como "blocos de construção" da IA do Google, foram roubados durante um período de um ano, de maio de 2022 a maio de 2023. Portanto, teria levado cerca de 36 meses dentro da empresa antes de começar a roubar informações.

As investigações até o momento revelaram que Ding não apenas roubou as informações, mas também as utilizou para beneficiar empresas tecnológicas concorrentes na China. Ele é acusado de ter ajudado a levantar capital para uma dessas empresas, chegando até a ocupar o cargo de Diretor de Tecnologia.

(Foto AP/Ng Han Guan) Google (Ng Han Guan/AP)

A cereja do bolo do cinismo é que, além de tudo isso, o engenheiro fundou outra empresa de IA no ano passado na China, onde também atuava como CEO.

Por enquanto, Ding enfrenta quatro acusações de roubo de segredos comerciais. Se for considerado culpado, ele poderá receber uma sentença de até 10 anos de prisão e uma multa de até US$250.000 por cada uma das acusações imputadas.

O ponto delicado de tudo isso é que a prisão ocorre em meio a um momento de alta tensão entre os dois países, onde os Estados Unidos impuseram múltiplos bloqueios e regulamentações no campo do desenvolvimento, exportação de hardware para IA e mais.

Mas o mais extremo é que este não seria o primeiro caso de roubo de segredos comerciais de empresas americanas por parte de cidadãos chineses.

Uma vez que existe o antecedente relativamente recente de um ex-funcionário da Apple que foi condenado por roubar informações confidenciais do projeto já falecido do Apple Car para vendê-las a empresas na China que também trabalham no ramo.

Um modus operandi estabelecido pela China: seduzir os funcionários

O caso de Xiaolang Zhang, o ex-engenheiro da Apple que acabou sendo condenado a 120 dias de prisão e três anos de liberdade condicional por roubo de informações confidenciais sobre o desenvolvimento do veículo autônomo da empresa, conhecido como Apple Car, nos mostra como a China trabalha.

Existe um padrão que pode ser claramente vislumbrado, onde os concorrentes asiáticos acabam entrando em contato com um trabalhador envolvido em algum projeto-chave para convencê-lo a roubar segredos de áreas estratégicas, como Inteligência Artificial ou carros autônomos.

Zhang, que inicialmente se declarou inocente, finalmente admitiu sua culpa em 2022, recebendo sua sentença final há poucos dias no início de fevereiro de 2024.

Imagem: Publimetro | Apple e China

De acordo com documentos judiciais, o ex-funcionário transferiu informações sensíveis para o laptop de sua esposa, incluindo um arquivo de 25 páginas com esquemas de engenharia e manuais técnicos do protótipo do veículo.

Além disso, ele também roubou placas de circuito e um servidor Linux dos laboratórios da empresa. O roubo foi descoberto quando Zhang, depois de renunciar à Apple e viajar para a China, planejava trabalhar para a XPeng Motors, uma empresa que também desenvolve tecnologia de direção autônoma.

Imagens de um circuito de vigilância CCTV capturaram Zhang pegando hardware da Apple e isso desencadeou uma investigação. Mas vemos alguns pontos em comum em ambos os casos.

Sempre se trata de um funcionário nativo do país, com um longo período de tempo trabalhando na empresa a roubar, sempre transferindo arquivos confidenciais e acabando com concorrentes na China.

Trata-se de uma tendência que não parece que vá diminuir.