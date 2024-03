Por que se o Facebook cai, o Instagram ou WhatsApp também falham

No dia 5 de março passado, o Facebook, Instagram e WhatsApp tiveram uma queda massiva que deixou centenas de milhões de usuários sem acesso a essas plataformas por várias horas.

No início, os usuários em todo o planeta não puderam acessar suas contas, gerando incerteza e frustração. Até um pouco de paranoia sobre o potencial risco de terem sido hackeados. Mas foi questão de minutos para perceber o erro em massa e dar lugar aos memes de zombaria.

Imagem: X | Trollando Mark

Foi um momento cheio de risadas onde X (anteriormente Twitter) teve um vislumbre de como era divertido nos bons e velhos tempos. Mas este evento, que não é a primeira vez que acontece, gerou uma onda de perguntas, incluindo: por que se o Facebook falha, o Instagram e o WhatsApp também caem?

A resposta a esta pergunta tem dois aspectos principais: infraestrutura compartilhada e propriedade comum. Hoje vamos responder com base nas informações disponíveis publicamente e outros fatores óbvios sobre o Meta.

Por que o Facebook, Instagram e WhatsApp tendem a cair ao mesmo tempo

Sites colegas como Infobae também levantaram exatamente a mesma pergunta. Embora em sua abordagem tenham buscado focar mais em declarações passadas e outros elementos de lógica.

No entanto, é evidente que existem três elementos distintos que se tornaram variáveis de peso sempre que o Facebook, WhatsApp ou Instagram falham no seu serviço:

• Infraestrutura compartilhada: As três plataformas, juntamente com outras como Messenger e Oculus, são propriedade da Meta, anteriormente conhecida como Facebook. Isso significa que todas elas compartilham uma infraestrutura tecnológica subjacente, composta por data centers, servidores, redes e software.

Caída de redes Foto: Dall-E

Quando há um problema com essa infraestrutura, como uma falha no hardware ou um erro no software, pode afetar todas as plataformas que a utilizam.

No caso da queda de 5 de março, acredita-se que a causa foi um erro de software no sistema de gestão de domínios do Meta.

Este erro teoricamente causou a resolução incorreta dos nomes de domínio das plataformas, o que impediu que os usuários pudessem acessá-las. No entanto, isso ainda precisa ser confirmado.

• Interdependência: Além de compartilhar infraestrutura, as três plataformas também têm o mesmo proprietário: Mark Zuckerberg. Isso significa que as decisões tomadas na Meta podem afetar todas as plataformas, mesmo que não estejam diretamente relacionadas.

Por exemplo, se o Meta decidir fazer uma atualização importante em uma das plataformas, é possível que essa atualização também afete as outras duas. Isso ocorre porque as plataformas estão interconectadas de várias maneiras.

Mark Zuckerberg META (Chesnot/Getty Images)

•Erro humano: Qualquer colaborador do setor de TI com amigos, contatos ou informantes trabalhando dentro do Meta está relativamente ciente de que a queda em massa do dia 5 de março passado foi causada por um erro humano, surgido dentro da empresa, chegando ao ponto de até mesmo colapsar suas comunicações internas.

Será interessante se a empresa se abrir e finalmente detalhar com precisão o que exatamente aconteceu.