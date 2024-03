Os antivírus gratuitos mais confiáveis de 2024

Na era digital atual, ter um antivírus em nossos dispositivos eletrônicos é mais do que uma recomendação; é uma necessidade imperativa para proteger nossa privacidade e segurança online. Felizmente, a disponibilidade de antivírus gratuitos aumentou significativamente nas últimas décadas, oferecendo aos usuários opções acessíveis e eficazes para proteger seus sistemas contra ameaças cibernéticas.

Recentemente, a Organización de Consumidores y Usuários (OCU) apresentou um relatório que compara diversas ofertas de antivírus gratuitos para computadores com sistemas operacionais Windows e Mac. Este relatório oferece uma visão abrangente das opções disponíveis e destaca os pontos-chave a serem considerados ao selecionar um antivírus.

Microsoft Defender: uma opção padrão

Um dos antivírus mais conhecidos e amplamente utilizados atualmente é o Microsoft Defender, que vem pré-instalado nos sistemas operacionais Windows 10 e Windows 11. Considerado um antivírus eficaz e gratuito, o Microsoft Defender protege o sistema operacional contra ameaças externas e tem melhorado significativamente em termos de desempenho e confiabilidade ao longo do tempo.

No entanto, a OCU aponta que o Microsoft Defender ainda tem algumas limitações, como a falta de proteção contra phishing, o que destaca a importância de ter um navegador web seguro ao acessar páginas na Internet.

Além dos antivírus, a OCU também destaca a importância dos navegadores da web com proteção incorporada contra ameaças online, como phishing e arquivos maliciosos. De acordo com sua análise, o Microsoft Edge se destaca como o navegador mais eficiente na proteção contra ameaças na web no ambiente do Windows, enquanto o Apple Safari lidera na proteção contra phishing no Mac.

Outras opções em destaque

Além do Microsoft Defender, a OCU também recomenda outros antivírus gratuitos, como o Bitdefender Antivirus para usuários do Windows e o AVG Antivirus para usuários do Mac. Esses programas oferecem excelente proteção contra malware e phishing, tornando-os opções sólidas para garantir a segurança dos dispositivos.

Com uma ampla gama de opções de antivírus gratuitos disponíveis, os usuários agora têm a capacidade de proteger seus dispositivos de forma eficaz sem incorrer em custos adicionais. Seja optando pelo Microsoft Defender, navegadores web seguros ou antivírus alternativos recomendados pela OCU, garantir a segurança online nunca foi tão acessível.