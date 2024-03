A NASA explicou o estranho fenômeno que todos pensavam que eram naves extraterrestres

Alguns anéis estranhos no céu foram registrados pelas câmeras dos tripulantes de um barco na costa da Flórida, nos Estados Unidos. A primeira reação é de surpresa para aqueles que não conhecem o fenômeno e a NASA teve que sair para explicar o que era essa formação no céu.

Não eram naves espaciais de uma civilização avançada que veio nos visitar. Embora muitos tenham pensado que eram objetos voadores não identificados (OVNIs), a realidade é que essas formações faziam parte do mesmo céu e do ar que corre pelo nosso firmamento.

São chamadas de nuvens cavum e também conhecidas como nuvens perfuradas ou nuvens com buracos. De acordo com o que é relatado pelo Bio Bio, o instrumento Espectrorradiométrico de Imagens de Média Resolução (MODIS, em inglês) do satélite Terra da NASA as capturou nas proximidades do Golfo do México.

A NASA compreende aqueles que pensaram que poderia ser uma nave espacial. Em um comunicado emitido em seu site oficial, eles dizem que as nuvens cavum "têm um aspecto tão estranho que às vezes as pessoas argumentam que são assinaturas de discos voadores ou outros fenômenos anômalos não identificados. Vistos de baixo, podem parecer como um grande círculo ou elipse cuidadosamente cortada das nuvens, com penugens no meio do buraco".

A agência espacial norte-americana diz que essas nuvens são causadas por aviões que se movem através de bancos de nuvens altocúmulos.

"Estas nuvens de níveis médios são compostas por gotículas de água líquida que estão super-resfriadas; ou seja, as gotículas permanecem líquidas mesmo quando as temperaturas estão abaixo do ponto de congelamento típico da água (32 graus Fahrenheit ou 0 graus Celsius). O super-resfriamento ocorre quando as gotículas de água são excepcionalmente puras e carecem de partículas pequenas, como poeira, esporos de fungos, pólen ou bactérias, ao redor das quais normalmente se formam cristais de gelo", explicaram.