ChatGPT e sua Inteligência Artificial funcionam melhor nestas três indústrias

O popular chatbot impulsionado por Inteligência Artificial, ChatGPT, desenvolvido pela OpenAI, tem gerado grande expectativa pelo seu potencial de otimizar tarefas em diversos campos, especialmente nos últimos meses. Assim, o CEO desta empresa, Sam Altman, tornou-se uma referência obrigatória para o setor e recentemente destacou sua utilidade em três setores específicos das indústrias.

Recentemente, analisamos o curioso caso das duas criptomoedas que o ChatGPT previu como dignas de serem acompanhadas de perto e mantidas em nosso radar devido ao seu potencial sucesso comercial no futuro. No entanto, essa não seria a área de especialização ou maior aproveitamento da IA.

AP Foto/Richard Drew AP (Richard Drew/AP)

Durante um dos episódios mais recentes do podcast de Bill Gates, Unconfuse Me, Sam Altman teve a oportunidade de analisar, a partir de sua perspectiva particular, a ordem, ritmo e foco do ChatGPT.

Revelando que para ele em particular, há três setores onde esta Inteligência Artificial seria mais útil: codificação, educação e atendimento médico.

Por que Sam Altman acredita que estes três setores são onde o ChatGPT se desempenha melhor

De acordo com o que foi indicado pelo executivo no campo da programação, o ChatGPT pode atuar como um assistente inestimável para os desenvolvedores, acelerando seu trabalho em até três vezes. Em si, o chatbot pode revisar código, escrever casos de teste, responder perguntas e até mesmo gerar novo código. No entanto, é crucial lembrar que sua função é auxiliar, e os programadores devem verificar cuidadosamente sua saída.

No campo educacional, o ChatGPT abre novas possibilidades para a personalização da aprendizagem. Ele pode ajudar os professores a criar planos de estudo e lições sob medida para cada aluno, além de realizar tarefas administrativas como monitoramento de presença e envio de lembretes.

Da mesma forma, pode ser um aliado para a aprendizagem de idiomas e para tutoria personalizada, especialmente em áreas com acesso limitado a professores.

Sala de aula ChatGPT (Dreamstime)

No entanto, é importante que os estudantes e educadores estejam cientes das limitações da IA e não depositem nela uma confiança absoluta e cega.

No setor de saúde, por exemplo, o ChatGPT conseguiu passar no exame de licença médica dos EUA, embora ainda não esteja pronto para substituir o atendimento médico humano.

Mesmo assim, pode ser uma ferramenta útil para médicos, atuando como um assistente digital que os ajuda com tarefas administrativas, análise de pesquisas e resumos de históricos médicos. Mas além disso, qualquer coisa seria complicada e até arriscada.

Hoje em dia, a IA é usada na indústria farmacêutica para automatizar processos de pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos. Mas essa é apenas mais uma faceta em desenvolvimento, com um longo caminho a percorrer para aperfeiçoar seu funcionamento.

Sam Altman IA

Sam Altman, no podcast de Gates, enfatiza que a tecnologia de IA ainda está em suas primeiras etapas, e que as ferramentas atuais são apenas uma pequena amostra do que está por vir.

Nas palavras de Altman, o que vemos hoje é apenas a ponta do iceberg. "O que estamos vendo agora é emocionante, mas é importante lembrar que esta tecnologia está em sua infância e continuará melhorando rapidamente".

Ele chega ao ponto de afirmar que “esses são os modelos mais ‘estúpidos’ que já existiram”. E parece que ele está certo.