Viajar no tempo é possível? Stephen Hawking propôs essas três fórmulas

A obsessão das viagens no tempo não é apenas por parte dos diretores de filmes de ficção científica. Pesquisadores, astrônomos, astrofísicos e qualquer entusiasta de temas espaciais exploram diferentes métodos para que a humanidade possa viajar para o passado ou o futuro.

Stephen Hawking, uma das mentes mais brilhantes dos séculos XX e XXI, chegou a propor três fórmulas ou métodos pelos quais se poderia alcançar viagens no tempo. E embora ainda não tenham sido completamente decifradas, os cientistas estão estudando as teorias do físico teórico falecido em 2018.

É por isso que vamos ver quais são essas abordagens de Stephen Hawking sobre as possibilidades de uma pessoa viajar para o passado ou para o futuro.

As viagens no tempo de Stephen Hawking

1. Buracos de minhoca

São túneis que conectariam dois pontos diferentes do espaço-tempo. De acordo com uma resenha do El País, Hawking teoriza que eles poderiam ser criados pela matéria exótica, mas sua existência ainda não foi comprovada. Assim, eles permitiriam viajar através do tempo e do espaço, mas seu tamanho microscópico e a energia necessária para mantê-los abertos os tornam inviáveis com a tecnologia atual.

2. Buracos negros

De acordo com a teoria da relatividade geral, a gravidade extrema de um buraco negro curvaria o espaço-tempo de tal forma que o tempo desaceleraria ou até mesmo pararia perto de seu horizonte de eventos.

Com base apenas na teoria, uma pessoa que orbitasse um buraco negro suficientemente perto experimentaria um tempo muito mais lento do que um observador na Terra. No entanto, a intensa radiação e a força de maré perto do horizonte de eventos tornariam essa viagem mortal.

Buraco negro NASA/JPL-CALTECH (Sebastian Carrasco)

3. Curvatura do espaço-tempo através da velocidade da luz

Segundo Hawking, ao viajar a velocidades próximas à da luz, o tempo se dilataria, permitindo que os viajantes espaciais experimentem o tempo de forma diferente daqueles que permanecem na Terra. Embora esse método seja teoricamente possível, alcançar e manter velocidades tão altas exigiria uma quantidade enorme de energia, atualmente inatingível.