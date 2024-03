Um engenheiro chinês foi acusado de roubar tecnologia de inteligência artificial do Google

Um engenheiro de software chinês, Linwei Ding, foi preso sob acusação de roubar tecnologia de inteligência artificial (IA) da Google enquanto trabalhava secretamente para duas empresas chinesas. Essa notícia foi anunciada pelo procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, que detalhou que Ding, de 38 anos e também conhecido como Leon Ding, enfrenta quatro acusações por roubo de segredos comerciais.

Garland afirmou em comunicado que o Departamento de Justiça está comprometido em não tolerar o roubo de tecnologias avançadas, como a inteligência artificial, que poderiam representar uma ameaça para a segurança nacional dos Estados Unidos.

Acusações e detalhes do caso

De acordo com a acusação emitida na terça-feira e revelada publicamente na quarta-feira, Ding foi contratado pela Google em 2019 como engenheiro de software. No entanto, a partir de maio de 2022, ele teria começado a transferir segredos comerciais relacionados à inteligência artificial da Google para sua conta pessoal do Google Cloud de forma secreta.

José Castañeda, porta-voz do Google, informou à AFP que a empresa descobriu o roubo após uma investigação interna e prontamente reportou o assunto às autoridades legais. Estima-se que Ding carregou cerca de 500 arquivos confidenciais com informações secretas durante este período.

Christopher Wray, diretor do FBI, expressou sua preocupação com este incidente, destacando que essas acusações refletem até onde os afiliados de empresas chinesas podem chegar para roubar a inovação americana.

Consequências severas

O engenheiro chinês enfrenta quatro acusações de roubo de segredos comerciais, cada uma com uma pena máxima de dez anos de prisão e uma multa de 250.000 dólares, conforme indicado pelo Departamento de Justiça.

Este caso destaca a importância de proteger a propriedade intelectual e a informação confidencial em um mundo cada vez mais digitalizado, bem como a necessidade de vigilância e medidas preventivas para evitar o roubo de tecnologia e segredos comerciais que possam comprometer a segurança nacional e a competitividade econômica de um país.