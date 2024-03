Quatro truques para ocultar o modo ‘online’ no WhatsApp

WhatsApp Ativar o modo branco do WhatsApp é muito fácil e será o mais chique ( Dimitri Karastelev / Alexander Shatov/Unplash)

WhatsApp, apesar de ter implementado várias atualizações, ainda não consegue agradar seus usuários com uma opção para ocultar completamente o status “online” dentro do aplicativo de mensagens, por isso oferece algumas ações que os usuários utilizam como truques para evitar que seus contatos saibam quando estão conectados.

Com seus mais de 2 bilhões de usuários ativos, a plataforma de mensagens instantâneas busca ser uma das mais populares, rápidas e seguras para aqueles que desejam ter privacidade e diversas ferramentas de comunicação para organizar, otimizar e focar melhor seu trabalho, vender online ou simplesmente manter conversas com amigos e familiares.

Dicas para ocultar o status "online" do WhatsApp

Ocultar o horário de conexão

A plataforma do META permite aos usuários deixar em segredo quando foi a última vez que estiveram online e assim sua atividade fica oculta.

Definir quem pode ver online

Também pode ativar esta opção no WhatsApp para permitir que apenas alguns contatos possam ver a informação do seu status ‘online’ na aplicação.

Desativar a confirmação de leitura

Outra opção é a eliminação dos dois tiques azuis para desativar a confirmação de leitura das mensagens em um chat, assim a outra pessoa não saberá se as lemos ou não, e junto com a ocultação do horário de conexão, não saberá se demoramos para responder.

Desativar a rede

Vale a pena mencionar que há pessoas que até desativam o wifi e os dados quando escrevem uma mensagem e depois restabelecem a conexão uma vez enviada a mensagem, ou até mesmo usam um código Unicode para manter seu anonimato e assim eliminar o nome do perfil de usuário.

Todos os truques podem ser ativados ou desativados de acordo com a informação que se deseja partilhar com os contactos, enquanto a plataforma lança oficialmente uma forma de desconexão para os utilizadores.