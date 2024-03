O iOS 17.4 já está aqui: novos emojis e funções para usuários da Apple

O que muitos usuários da Apple estavam esperando já está começando a chegar aos seus dispositivos. Estamos falando do iOS 17.4, a aguardada atualização para iPhone e iPad que traz consigo mais de uma novidade.

E é que a empresa fundada por Steve Jobs demorou, mas cumpriu. Agora, já é possível desfrutar das novas características do iOS 17.4, como transcrições de podcasts, uma coleção de novos emojis e a possibilidade de downloads fora da App Store em resposta à regulamentação da União Europeia.

Novidades do iOS 17.4 para usuários da UE

Primeiro, vamos abordar um dos temas mais polêmicos e que representa a maior novidade do iPhone para os usuários europeus: entre as inovações, está a conformidade da Apple com a Lei de Mercados Digitais (DMA) da União Europeia.

Basicamente, a partir de 6 de março, a App Store não será mais a única opção, pois o iOS e o iPadOS 17.4 permitirão aos usuários baixar aplicativos de mercados alternativos e pagar através de sistemas de terceiros, uma medida que é um marco na história da empresa.

Apple iOS 17.4

Novas funcionalidades para iPhone

Mas além das mudanças regulatórias, o iOS 17.4 também traz atualizações para melhorar a experiência dos usuários.

Uma das novidades é a função de transcrição no Apple Podcasts, o que permitirá aos usuários ler e pesquisar textos específicos nas transcrições de seus episódios favoritos.

A atualização também traz consigo 100 novos emojis, incluindo símbolos como um cogumelo, uma fênix e até mesmo um limão, juntamente com a capacidade de orientar emojis de pessoas e corpos em diferentes direções.

iOS 17.4 já está disponível, trazendo 118 novos emojis como uma Fênix, um Limão e uma Cabeça Balançando Verticalmente para dispositivos Apple



Veja todos os novos emojis: https://t.co/7L7IEWSz7w pic.twitter.com/3ELnYwkG2t — Emojipedia (@Emojipedia) 5 de março de 2024

Entre outras melhorias, destaca-se a integração de uma função de reconhecimento de música para o Apple Music, que agora o Siri poderá ler mensagens em vários idiomas, incluindo o espanhol, e a implementação de uma proteção ampliada para dispositivos roubados.

Além disso, os usuários poderão gerar números de cartões virtuais para pagamentos via Apple Cash e obter detalhes de chamadas, como nomes de empresas ou logotipos.

É importante notar que esta atualização não se limita apenas ao iPhone, pois o iPad também receberá o iPadOS 17.4, compartilhando muitas das funções e correções do iOS 17.4.

Para atualizar, é necessário ir à seção de Configurações do seu dispositivo, selecionar Geral, ir para Atualização de Software, baixar e instalar a nova versão e pronto!