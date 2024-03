Hogwarts Legacy 2 pode chegar como ‘Game as a service’ e você teria que pagar muitos extras

Pagar para jogar. Uma realidade que pode afetar o próximo título de Harry Potter “Hogwarts Legacy”. Essa possibilidade veio à tona durante um evento realizado pelo chefe da seção de jogos da Warner Bros Discovery (via Gamespot), J.B. Perrette. Ele afirmou que o modelo atual dos jogos AAA é muito volátil, e o plano para lidar com isso é apostar mais no mercado móvel, nos jogos gratuitos e nos jogos como serviço (Game as a service, GAAS). “Em vez de simplesmente lançar um jogo de console único, como podemos desenvolver um jogo em torno, por exemplo, de Hogwarts Legacy ou Harry Potter, que seja um serviço ao vivo onde as pessoas possam viver, trabalhar, construir e jogar nesse mundo de forma contínua?”, disse.

Videogame Hogwarts Legacy WB

As declarações sugerem que a intenção da Warner Bros poderia ser transformar "Hogwarts Legacy 2" em um jogo como serviço (GAAS), o que entraria em conflito com a abordagem do jogo que foi lançado no início de 2023. Sem dúvida, seria uma decisão controversa, especialmente considerando o sucesso da primeira parcela da saga: certamente seria um bom negócio. No entanto, a reação dos fãs poderia ser controversa.

O que é um "jogo como serviço"?

Os videogames como serviço (GAAS) estão relacionados com aqueles jogos que não precisam ser pagos inicialmente para os ter, mas, em vez disso, dependem de compras in-game ou subscrições para gerar receitas.

Hogwarts Legacy Videogame

A monetização de jogos é uma estratégia baseada em envolver os jogadores e fazê-los retornar por mais. A chave de tudo isso é fornecer um conteúdo excelente - de forma constante e frequente. As atualizações podem chegar diariamente, semanalmente ou mensalmente, dependendo do jogo. Dessa forma, o jogo e a comunidade permanecem relevantes por muito mais tempo.

O atrativo de Hogwarts Legacy 2 como GAAS: pode sair muito caro

Para que entenda a dinâmica de um GAAS, uma vez dentro do jogo, um usuário pode fazer uma compra para mudar a skin ou a aparência do seu personagem. Consegue imaginar isso no Wizarding World? Roupas, varinhas, novos feitiços, seria um catálogo enorme, o que implicaria gastar bastante dinheiro. Mas, se não tem grande habilidade como jogador, o desafio não estará mais em “desbloquear” essas coisas.

Hogwarts Legacy WB

Falando de marketing, este modelo pode evitar que o consumidor se aborreça com um jogo ao atualizá-lo e adicionar constantemente novo conteúdo. Neste caso, poderia funcionar expandindo-o com conteúdo de “Animais Fantásticos” ou material da próxima série de Harry Potter que será lançada em streaming e muito mais. Gostaria deste videogame como GAAS?