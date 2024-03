Este é o primeiro ocidental que se tornou um Samurai no Japão feudal e inspirou a série Shogun

Certamente você já ouviu falar de John Blackthorne por seu papel na série da Disney+ “Shogun”, baseada no livro homônimo. No entanto, este personagem é inspirado na vida de William Adams, um marinheiro britânico cuja história vai além da ficção. Adams não apenas foi o primeiro samurai ocidental do Japão, mas também desempenhou um papel crucial na transformação deste país.

Nascimento e juventude

William Adams nasceu na Inglaterra em 1564. Após a morte de seu pai quando ainda era criança, Adams foi forçado a trabalhar como aprendiz em um estaleiro para sobreviver. Lá, ele adquiriu habilidades como construtor de navios e, após estudar navegação, ingressou na Marinha Real Britânica.

Sob as ordens de Sir Francis Drake, participou em conflitos contra a Espanha, mas logo buscou uma vida menos perigosa.

Parte de uma expedição comercial para o Oriente, Adams e sua tripulação enfrentaram numerosos desafios. Depois de sobreviver a tempestades, doenças e ataques de outros navios, apenas o navio de Adams conseguiu chegar à costa japonesa em abril de 1600. No entanto, foram acusados de pirataria e presos no Castelo de Osaka pelos padres portugueses locais.

Durante seu cativeiro, Adams teve um encontro crucial com Tokugawa Ieyasu, o Shogun japonês. Impressionado com o conhecimento de Adams em navegação e outras áreas, Ieyasu ordenou que ele construísse navios de estilo ocidental para o Japão. Essa colaboração levou Adams a se tornar um samurai e conselheiro do Shogun.

Como contribuiu para a modernização do Japão

Adams desempenhou um papel fundamental na modernização do Japão e na sua abertura para o mundo exterior. Ele adotou a cultura japonesa, aprendeu o idioma e estabeleceu relações comerciais com outros países. Embora tenha sido negada a possibilidade de retornar ao seu país, Adams encontrou um novo lar no Japão, onde deixou um legado duradouro.

William Adams faleceu em 1620 em Yokosuka, deixando para trás uma esposa japonesa e dois filhos. Sua influência perdura na história do Japão, onde é lembrado como um pioneiro que contribuiu para o desenvolvimento e modernização do país no século XVII. Sua vida inspirou não apenas a série “Shogun”, mas também um profundo respeito por sua coragem e determinação em um mundo desconhecido.