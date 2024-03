É descoberta uma forma de adaptar o cristal de metal orgânico para armazenar energia

Num avanço revolucionário para a ciência, a pesquisadora e engenheira física da Universidade de Santiago do Chile (Usach), Carolina Manquian, realizou uma descoberta que poderia transformar a maneira como armazenamos e geramos energia para automóveis.

Um marco científico na tecnologia energética

O marco científico concentra-se na adaptação de um tipo de cristal metal orgânico para conferir propriedades de supercondensador, abrindo novas possibilidades no campo da tecnologia energética. Colaborando com membros do Instituto Milênio de Pesquisa em Óptica, Miró, bem como as universidades Austral e Federico Santa María, o trabalho de Carolina Manquian foi publicado na prestigiosa revista Nanomaterials, especializada em nanociência.

Manquian, que é candidata a Doutora em Ciências da Engenharia, com ênfase em Ciências e Engenharia de Materiais na Usach, sob a orientação do acadêmico Dr. Dinesh Pratap Singh, detalhou os objetivos desta pesquisa.

A cientista explicou que ao ligar o motor de um veículo, existem dois tipos de dispositivos de armazenamento convencionais que trabalham em conjunto: aqueles que armazenam grandes quantidades de energia, como as baterias que a distribuem lentamente ao longo do tempo, e aqueles que fornecem energia muito rapidamente, chamados supercapacitores, demorando menos de um segundo.

"Na vida diária, podemos ver isso com os veículos que possuem sistema start-stop, que, ao chegar a um semáforo vermelho, param completamente, desligam o motor, mas todo o resto continua funcionando. Então, quando você acelera novamente, eles retomam imediatamente a marcha normalmente graças a esses supercapacitores. Entre outros benefícios, aumenta a vida útil da bateria, diminui também o consumo de gasolina e, consequentemente, ajuda o meio ambiente com menores emissões de CO2", relatou Manquian.

Implicações na eficiência energética e sustentabilidade

Até agora, os supercapacitores desenvolvidos tinham uma capacidade de armazenamento significativamente inferior às baterias de íon de lítio. O uso do cristal de metal orgânico como base para gerar energia representa um avanço crucial nessa área, com implicações que vão além da indústria automotiva. Esta descoberta poderia melhorar as tecnologias de armazenamento de energia em geral, incluindo baterias de íon de lítio e pilhas de combustível.

O trabalho de Carolina Manquian não só promete transformar a eficiência energética no âmbito veicular, mas também poderia ter um impacto significativo na indústria de dispositivos de armazenamento de energia, abrindo caminho para soluções mais sustentáveis e avançadas. Com esse avanço, vislumbra-se um futuro onde a mobilidade seja mais limpa, eficiente e respeitosa com o meio ambiente.