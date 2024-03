Cientistas descrevem o que acontecerá com os planetas do Sistema Solar quando o Sol explodir

Temos que aceitar: o Sol que vemos todas as manhãs deixará de existir em algum momento e com ele se irão cada um dos planetas que compõem o Sistema Solar. Não precisas adiar qualquer plano por causa disso, falta muito para que esse evento ocorra, que faz parte do curso natural do Universo.

O Sol tem uma vida útil de cerca de 10 bilhões de anos. Atualmente, ele está perto dos cinco bilhões de existência, então calcula-se que ainda é uma estrela jovem.

No entanto, os cientistas estimam o que vai acontecer com cada um dos mundos que habitamos neste sistema, à medida que esse momento cósmico se aproxima.

À medida que o Sol evolui, suas mudanças afetarão os planetas do Sistema Solar de maneiras diferentes.

Os primeiros a sofrer seriam Mercúrio e Vênus. O Sol vai se expandir e se transformar em uma gigante vermelha. Então, o que vai acontecer é que ele vai engolir esse par de mundos.

A Terra, em terceiro lugar na lista, também será gravemente afetada pela expansão do Sol. Neste ponto, a vida em nosso mundo não será mais possível, então não testemunharemos o que vai acontecer.

Marte e Terra NASA (Baac3nes/Getty Images)

Marte também explodirá, devido à expansão e posterior conversão do Sol em uma Supernova. Enquanto Júpiter e Saturno, sendo gigantes gasosos, têm órbitas muito mais distantes da estrela massiva. E embora sintam os efeitos da expansão solar, é improvável que sejam consumidos pelo Sol.

O caso de Urano e Netuno é semelhante ao de Júpiter e Saturno, esses planetas gasosos mais distantes também sentirão os efeitos da expansão solar, mas é pouco provável que sejam engolidos.

É esperado que daqui aproximadamente 5 bilhões de anos, o Sol entre na fase de gigante vermelha, na qual ele irá expandir e mudar significativamente.