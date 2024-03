Os cinco melhores antivírus gratuitos para Windows de acordo com a inteligência artificial

Microsoft acaba de passar por uma tempestade em sua atualização mais recente do Windows 11. Felizmente, eles sobreviveram e os usuários que enfrentaram problemas puderam resolvê-los. Agora, com este novo patch instalado, aproveitamos para contar quais são os melhores antivírus gratuitos para este sistema operacional, de acordo com o que nos diz a IA do Google, Gemini.

Perguntamos diretamente quais são os melhores antivírus gratuitos para Windows e ele nos fez uma lista de cinco. Todos mencionados são certificados por especialistas em informática que recomendam essas plataformas para proteger seu PC.

Mantenha seu equipamento protegido sem gastar dinheiro com esses antivírus gratuitos

1. Avast Free Antivirus:

Proteção sólida contra malware, incluindo ransomware e phishing.

Digitalização em tempo real e análise sob demanda.

Firewall integrado.

Proteção contra sites fraudulentos.

Disponível para Windows, macOS, Android e iOS.

Mais informações: https://www.avast.com/en-us/free-antivirus-download

2. AVG AntiVirus Grátis:

Proteção eficaz contra vírus e spyware.

Digitalização em tempo real e sob demanda.

Proteção contra ransomware e phishing.

Atualizações automáticas.

Disponível para Windows, macOS, Android e iOS.

Mais informações: https://www.avg.com/en-us/free-antivirus-download

3. Bitdefender Antivirus Free:

Proteção básica contra malware.

Digitalização em tempo real e sob demanda.

Proteção contra ransomware e phishing.

Baixo impacto no desempenho do sistema.

Disponível para Windows, macOS e Android.

Mais informações: https://www.bitdefender.com/solutions/free.html

4. Kaspersky Security Cloud Grátis:

Proteção básica contra malware.

Digitalização em tempo real e sob demanda.

Proteção contra ransomware e phishing.

VPN gratuita com limite de dados.

Disponível para Windows, macOS, Android e iOS.

Mais informações: https://www.kaspersky.com/downloads/free-antivirus

5. Microsoft Defender:

Antivírus integrado no Windows 10 e 11.

Proteção básica contra malware.

Digitalização em tempo real e sob demanda.

Atualizações automáticas.

Fácil de usar.

Mais informações: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-defender-for-individuals

É importante destacar que os antivírus gratuitos não oferecem todas as funcionalidades das versões pagas. Sempre, mas sempre, é necessário manter atualizado o software antivírus e o sistema operacional. Recomenda-se utilizar um antivírus juntamente com outras medidas de segurança, como senhas seguras e práticas de navegação responsável.