O universo ao vivo: como você pode olhar através dos telescópios James Webb e Hubble em tempo real

Não apenas os astronautas podem ter o prazer de olhar para as maravilhas do universo. Graças à tecnologia, a NASA conseguiu democratizar ainda mais o espaço e atualizou sua ferramenta Space Telescope Live para que todas as pessoas com acesso à internet possam ver os objetivos atuais dos Telescópios Espaciais James Webb e Hubble.

Trata-se de duas plataformas online e gratuitas que oferecem acesso direto às missões dos dois telescópios para observar o céu a partir do conforto da tua casa.

Dê uma olhada 👀



Agora você pode ver o que o @NASAHubble e o @NASAWebb estão observando neste momento! O aplicativo web Space Telescope Live da @NASA oferece informações atualizadas sobre observações atuais, passadas e futuras de ambos os telescópios.



SAIBA MAIS >> https://t.co/RctfeIwepo pic.twitter.com/CwG8iRagZ6 — NASA Marshall (@NASA_Marshall) 6 de março de 2024

Como usar a ferramenta Space Telescope Live

Explorar o universo nunca foi tão fácil. Basta aceder aos sites WebbTelescope para o James Webb e HubbleSite para o Hubble.

Uma vez lá, você encontrará informações detalhadas sobre as observações atuais e anteriores, incluindo as especificações dos instrumentos utilizados e os detalhes ou especificações científicas de cada missão.

Por exemplo, recentemente foi relatado que o James Webb estava observando a região HST10 com seus instrumentos NIRSpec e MIRI para estudar os componentes de discos protoplanetários.

No entanto, é necessário esclarecer que as imagens mostradas no rastreador não são capturas ao vivo extraídas dos telescópios, uma vez que primeiro precisam ser processadas.

Trata-se de representações baseadas em dados de projetos anteriores como o Two Micron All Sky Survey, que fornecem uma imagem precisa das áreas do espaço que estão sendo estudadas.

Em outras palavras: com o Space Telescope Live da NASA, estamos realmente vendo as regiões que os telescópios estão observando, apenas não são imagens dos próprios instrumentos. Além disso, ele permite explorar missões passadas, desde estudos de nebulosas até o acompanhamento de galáxias.