O telescópio James Webb deteta um buraco negro ‘extremamente vermelho’

O Telescópio Espacial James Webb (JWST) da NASA fez uma descoberta excepcional ao detectar um buraco negro supermassivo incomumente vermelho em uma das regiões mais antigas do universo. Esta descoberta, detalhada em um artigo recente publicado na revista Nature, revela um objeto cósmico raro que desafia nossa compreensão atual sobre a formação e evolução dos buracos negros.

Características e origem do Buraco Negro Bermellón

O buraco negro bermelhão se formou aproximadamente 700 milhões de anos após o Big Bang, durante uma fase inicial da história do universo. Seu tom avermelhado é atribuído a uma densa camada de poeira que bloqueia grande parte de sua luz, sugerindo que é uma entidade extremamente massiva e antiga.

Embora o buraco negro tenha sido descoberto pela primeira vez no ano passado, os astrônomos agora determinaram que é consideravelmente mais massivo do que qualquer outro objeto semelhante em sua região, o que o torna um fenômeno excepcional que desperta grande interesse científico.

A equipe de pesquisa utilizou dados coletados pelo Telescópio James Webb enquanto examinava um grupo de galáxias distantes no núcleo do aglomerado de Pandora, a cerca de 4 bilhões de anos-luz da Terra. Usando o efeito das lentes gravitacionais, eles puderam obter uma visão detalhada de galáxias ainda mais distantes além do buraco negro.

Durante a análise dos dados, a equipe identificou três objetos compactos e avermelhados, que se revelaram ser imagens da mesma fonte. Essas características levaram os astrônomos a concluir que se tratava de um buraco negro supermassivo semelhante a um quasar.

Implicações e perguntas em aberto

Esta descoberta levanta questões intrigantes sobre a relação entre o crescimento dos buracos negros supermassivos e suas galáxias hospedeiras. O buraco negro vermelho, ao concentrar uma parte significativa da massa de sua galáxia em uma região pequena, desafia nossas teorias atuais sobre a evolução galáctica.

Esta descoberta destaca a importância do Telescópio Espacial James Webb na exploração do universo primitivo e na compreensão dos fenômenos cósmicos mais fascinantes.