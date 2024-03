Nova atualização do Instagram permite edição de Mensagem Direta

Sejamos honestos. Instagram existe há anos, já faz muito tempo que deixou de ser um aplicativo dedicado apenas a compartilhar nossas fotos favoritas. Na verdade, hoje em dia é mais uma mistura de várias outras redes sociais.

Ao longo dos anos, a plataforma adotou recursos da concorrência, tornando-se o Frankenstein que é hoje em dia. Possui o feed quebrado do X (anteriormente Twitter), que oculta tudo o que é publicado pelas contas que seguimos, mas o algoritmo nos satura com recomendações de terceiros. Isso sem mencionar a existência dos Threads.

Instagram e TikTok Logo

Da mesma forma, adotou os vídeos e fotos que desaparecem em 24 horas, que por anos distinguiram o Snapchat, e agora, cada vez mais, nos lembra o TikTok, com um forte foco em vídeos curtos em formato vertical.

Infelizmente, com tantas cópias, alguns erros e falhas também foram arrastados. Então, a comunidade está há anos pedindo por uma atualização que corrija alguns detalhes ou adicione algumas opções sensatas.

As frases não tinham sido ouvidas, até agora. Vamos rever as mudanças gerais feitas.

Edite aquelas mensagens diretas embaraçosas e muito mais

Alguma vez enviou uma mensagem direta no Instagram com um erro tipográfico ou que simplesmente não soava bem, e se arrependeu imediatamente após enviá-la?

Não se preocupe mais! A plataforma ouviu nossas súplicas e agora permite editar mensagens enviadas até 15 minutos após sua publicação.

Imagem: Meta | Instagram

Estas e outras mudanças foram anunciadas através do blog oficial da plataforma, juntamente com uma série de guias visuais práticos que ilustram as novidades. Vamos por partes e comecemos pelo mais importante. Como editar suas Mensagens Diretas:

Para corrigir uma mensagem, basta pressionar a mensagem enviada e selecionar "editar" no menu suspenso. E pronto, é tão simples assim. Mas essa não é a única novidade.

Também temos a nova função de "fixar conversas", que permite que você coloque até três conversas individuais ou em grupo no topo da sua caixa de entrada.

Para fazer isso, deslize para a esquerda ou mantenha pressionado o chat que deseja fixar e selecione a opção "fixar".

Outra coisa que pode interessar é que o Instagram agora permite desativar as confirmações de leitura para todas as conversas ou apenas para algumas específicas.

Apenas vá para as configurações da conta, selecione "Mensagens e respostas a histórias" e procure pela opção "Mostrar recibos de leitura".

Instagram App da Meta

Além disso, há outras melhorias como a possibilidade de salvar nossos adesivos favoritos, a adição de novos temas para personalizar suas conversas e muito mais.

É hora de atualizar nosso aplicativo do Instagram para desfrutar de todas essas melhorias que serão lançadas gradualmente em nível global.