Encontram o culpado pelo encerramento do Yuzu, o melhor emulador de Nintendo Switch

Os fãs de videogames e emuladores estão de luto com o encerramento de um dos sistemas mais famosos do Nintendo Switch, o Yuzu. A empresa japonesa tomou medidas legais contra o grupo que operava este programa, Tropic Haze, por envolvimento em pirataria e os responsáveis admitiram os fatos para chegar a um acordo financeiro e encerrar seu emulador.

Agora, graças a uma publicação do GitHub, que foi ecoada pelo Gen Beta, foi encontrado o culpado pelo fechamento do Yuzu. Trata-se de um usuário que estava chateado com o programa, pois não tinha os requisitos necessários para rodar de forma eficiente no Windows 7.

Por esse motivo, ele enviou 93 e-mails para endereços de representantes da Nintendo. Seus e-mails foram lidos e a empresa tomou medidas contra a Tropic Haze, que além de fechar o Yuzu, terá que pagar uma quantia elevada de dinheiro para a gigante dos videogames para evitar um processo pior.

Nintendo e Yuzu E-mail

"A equipe do Yuzu tem ignorado por muito tempo os usuários do Windows 7 que rejeitam spyware regressivo como o Windows 10 ou 11 apenas para usar seu emulador. Vocês não apenas descontinuaram o suporte ao cliente, ao contrário do Ryujinx que ainda funciona. Vocês fizeram de tudo para sabotar o funcionamento do Yuzu no Windows 7, fazendo pequenas alterações que sabiam que afetariam a compatibilidade sem deixar os antigos fallbacks no lugar, silenciando discussões sobre isso, e tratando os clientes que pagavam por seus serviços no Patreon como escória ou lixo a ser descartado", lê-se no e-mail que este usuário replicou para todos os endereços de e-mail da Nintendo que encontrou.

Claramente a Nintendo tomou medidas e os responsáveis pelo Yuzu concordaram em pagar 2,4 milhões de dólares à Nintendo e também fechar o sistema.

Eles emitiram uma carta na qual pediram desculpas publicamente à Nintendo e deixaram claro que sua intenção não era promover a pirataria.

“Yuzu e sua equipe sempre estiveram contra a pirataria. Começamos os projetos de boa fé, por paixão pela Nintendo e seus consoles e jogos, e não tínhamos a intenção de causar danos. Mas agora vemos que, como nossos projetos podem contornar as medidas tecnológicas de proteção da Nintendo e permitir que os usuários joguem fora do hardware autorizado, isso levou à pirataria generalizada”, diz parte do comunicado da Yuzu.