Assim você pode ativar o ‘Modo Dia da Mulher’ no WhatsApp

Com a chegada do Dia da Mulher, muitos usuários desejam adicionar um toque especial aos seus aplicativos, como o WhatsApp, para lembrar e celebrar esta importante data. Embora não exista uma função oficial para isso na plataforma, podemos recorrer a aplicativos de terceiros para personalizar nossos ícones e dar-lhes uma aparência adequada ao espírito do 8 de março.

Ativando o Modo Dia da Mulher no WhatsApp

Para começar, precisaremos baixar e instalar o aplicativo Nova Launcher na Google Play Store. Esta ferramenta gratuita nos permitirá fazer modificações na interface e nos ícones de nossos aplicativos em dispositivos Android.

Depois de instalar o Nova Launcher, personalize de acordo com suas preferências. Você pode alterar a forma dos ícones, a organização da tela e as cores. O mais importante é escolher uma imagem que represente o Dia da Mulher e que queiramos usar como ícone para o WhatsApp.

Passos a Seguir:

Pesquise na internet por um logotipo que represente o Dia da Mulher, de preferência em formato PNG com fundo transparente.

Acede às configurações do teu dispositivo e seleciona "Aplicativos Padrão", escolhe o Nova Launcher como o lançador padrão.

Leve o ícone do WhatsApp para a tela principal, mantenha pressionado sobre ele e selecione "Editar".

Procure a opção para alterar o logotipo do aplicativo e selecione a imagem previamente baixada.

Ajuste o tamanho da imagem de acordo com suas preferências e salve as alterações.

Outras formas de personalização

Além da mudança de ícone, existem outras maneiras de adaptar o WhatsApp para o Dia da Mulher. Você pode alterar o plano de fundo das conversas para incluir imagens inspiradoras ou mensagens comemorativas. Se você usa o teclado do Google, pode modificar o tema para adicionar um toque de cor roxa ou outra que represente a ocasião.

Durante o 8 de março, também podes partilhar mensagens ou imagens marcantes através dos Estados do WhatsApp, para sensibilizar e lembrar os teus contatos sobre a importância desta data na luta pela igualdade de género.