Você publica isso nas suas redes sociais? Cuidado, pois poderá estar abrindo a porta para ser roubado

Apesar de circular uma infinidade de informações na internet, as redes sociais conseguiram se posicionar de tal forma que os usuários compartilham fotos, notícias, comentam e interagem através delas. No entanto, elas se tornaram um foco importante para os criminosos, pois com apenas um clique conseguem obter informações sensíveis e dados relevantes para alcançar seu objetivo: extorquir ou roubar.

Para Camilo Gutiérrez, Chefe do Laboratório de Pesquisa da ESET América Latina, existem certas coisas que definitivamente não devem ser compartilhadas em plataformas digitais, pois podem acabar sendo inseguras.

O que não deve ser publicado nas redes sociais?

1. Informações Pessoais Identificáveis (IPI): os fraudadores estão sempre à procura de pequenos dados que possam ser combinados para criar uma identidade com a qual possam cometer fraudes. Eles podem usar essas informações para solicitar crédito em nome de outra pessoa ou abrir contas na Internet. Ainda pior, podem usá-las para decifrar senhas e/ou perguntas secretas, a fim de assumir total controle de uma conta. Algo tão inofensivo quanto o nome do animal de estimação ou a data de nascimento deve ser mantido em segredo.

2. Planos de viagem: Postar uma foto ou uma atualização dizendo que está animado para as próximas férias pode indicar a alguém que sua propriedade ficará desatendida durante esse tempo. É melhor não ser muito preciso e não colocar nenhuma data. Por essa mesma razão, é muito melhor postar fotos das férias uma vez que estiver de volta em casa.

3. Dados sobre a localização: Como já mencionamos, há um ponto em que a cibercriminalidade e a criminalidade física se sobrepõem, e esse ponto geralmente está nas redes sociais. Se um criminoso sabe que alguém estará sozinho em casa, ou caminhando em uma área remota, ou que sua propriedade estará desocupada, é possível prever o que pode acontecer em seguida. Mantenha os dados de localização em segredo sempre que possível. Além disso, algumas plataformas de redes sociais podem automaticamente marcar a localização das publicações. Compartilhar eventos familiares ou localizações de amigos pode inadvertidamente revelar onde vivem, trabalham ou passam o tempo.

4. Compras caras: Assim como acontece com planos de viagem, postar fotos de joias caras ou de um carro novo e chamativo pode chamar a atenção dos seguidores das redes sociais. Porém, se alguém estiver observando uma conta com intenções mais sombrias, poderia identificar essa conta como um potencial alvo para roubos ou assaltos. Tente ser cauteloso ao publicar informações sobre novas compras ou presentes.

5. Fotos de crianças: Alguns pais adoram compartilhar fotos de seus filhos. Mas, eles são suficientemente grandes para dar seu consentimento? Eles podem não gostar de fotos de bebês nus ou de crianças babando pela internet quando forem grandes o suficiente para pedir aos pais que parem. Sem mencionar os casos mais sinistros que podem rastrear a web em busca de imagens de menores. Da mesma forma, se estiver pensando em postar fotos dos filhos de outra pessoa, sempre peça seu consentimento. Caso contrário, você pode estar infringindo a lei.

6. Informações pessoais identificáveis de familiares e amigos: As informações compartilhadas nas redes sociais costumam ser permanentes e nem todo mundo se sente confortável em compartilhar online seus dados pessoais ou detalhes de sua vida. Além disso, evita-se o risco de amigos e familiares serem vítimas de fraudes na Internet. É preferível proteger suas informações pessoais identificáveis da mesma forma que se protege as suas: bloqueadas.

7. Conversas privadas: As redes sociais são por natureza um fórum público, mesmo que uma conta esteja relativamente bloqueada. Por isso, não é o local adequado para compartilhar informações privilegiadas. Se estiver relacionado ao local de trabalho, é ainda mais importante não compartilhá-lo. Mas mesmo que sejam notícias relativamente mundanas sobre um grupo de amigos ou família, poderiam causar problemas se forem tornadas públicas. Se não são notícias próprias, é preferível não compartilhá-las.