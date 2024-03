Vida no espaço? O oxigênio na lua Europa de Júpiter poderia sustentar um milhão de pessoas

Júpiter é caracterizado por ter duas luas: Ío e Europa. Ambas foram amplamente estudadas pela NASA e sua sonda espacial Juno, e não deixam de nos surpreender com suas características peculiares.

E agora, foi recentemente descoberto que a lua Europa é capaz de produzir oxigênio suficiente para sustentar a respiração de até um milhão de humanos.

Embora cientificamente saibamos que levar um milhão de humanos seria impossível, a comunidade celebra devido às possibilidades de vida em seu oceano subterrâneo.

NASA AP (AP)

Oxigênio na lua Europa

A descoberta foi detalhada em um estudo da Nature Astronomy e sugere uma reavaliação na compreensão da habitabilidade desta lua.

A Europa já era famosa por ter uma superfície de gelo e um oceano escondido que poderia abrigar vida, o que tem sido objeto de interesse científico devido à probabilidade de abrigar vida.

Por sua vez, a sonda Juno, em uma abordagem inédita a esta lua em 2022, coletou dados que indicam uma produção de oxigênio entre 6 e 18 quilos por segundo, um número significativamente inferior às estimativas iniciais de 1.100 quilogramas por segundo.

Embora as medições de oxigênio na superfície do gelo sejam menores do que as previamente projetadas, os pesquisadores mantêm a esperança de que a vida microbiana possa existir neste ambiente.