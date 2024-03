Ulefone uSmart C01, o microscópio para smartphone que chamou a atenção na MWC 2024

Já caiu alguma vez na tentação de comprar acessórios aparentemente inúteis para o seu smartphone? Talvez a primeira oportunidade de fazer isso tenha chegado agora com o microscópio Ulefone uSmart C01, um dispositivo simples que chama a atenção com sua capacidade de aumento de 1.000 vezes, o que foi o suficiente para roubar olhares no Mobile World Congress MWC 2024.

Este ano, o evento foi dominado pela Inteligência Artificial (IA) e funções relacionadas a ela em quase todos os produtos. Mas também graças a isso destacaram-se os aparelhos mais tradicionais. Sendo este o caso deste microscópio.

Visitantes na MWC 2022 Foto: Pau BARRENA / AFP (PAU BARRENA/AFP)

O acessório, na verdade, foi lançado no mercado em agosto de 2023, mas é só agora que teve a oportunidade de fazer sua aparição no MWC 2024, chamando a atenção de diversos meios, especializados e até mesmo de influenciadores.

De onde veio a febre pelo Ulefone uSmart C01 para smartphones?

No caso da América Latina e países de língua espanhola, meios como La Prensa e Xataka publicaram alguns artigos interessantes analisando as qualidades do dispositivo.

Ambos meios tiveram a oportunidade de testar o acessório e compartilhar suas impressões no local, como parte das atividades de sua cobertura do Mobile World Congress MWC 2024. Mas não foram os únicos, até mesmo no TikTok encontramos alguns vídeos mostrando o uSmart C01:

A Ulefone é em si um fabricante de smartphones conhecido por sua robustez, mas este microscópio digital de 1.000 aumentos compatível com alguns de seus modelos acabou chamando a atenção de muitos.

O uSmart C01, como é conhecido, é acoplado ao smartphone por meio de um parafuso e oferece uma experiência de ampliação surpreendente, com um foco ajustável que varia de 50 a 1.000 aumentos.

Este acessório peculiar abre um mundo de possibilidades para os amantes da ciência, natureza ou tecnologia. Permite explorar em detalhes objetos cotidianos e descobrir um mundo invisível a olho nu.

A grande capacidade de ampliação permite usar este acessório para observar com grande detalhe uma ampla variedade de objetos, desde pequenos insetos até detalhes em notas ou componentes eletrônicos.

A câmera tem 1 MP e integra 8 luzes LED para garantir uma imagem clara e bem iluminada, mesmo em condições de pouca luz. Além disso, a base ajustável facilita a busca do ângulo perfeito para a observação.

O uSmart C01, devido ao seu design e conectores, é compatível com o Ulefone Power Armor 18, 18T, 19 e 19T. Chama a atenção o seu baixo custo de apenas US$ 69 na Amazon.

Infelizmente, seus conectores não o integram totalmente com qualquer modelo de smartphone Android.